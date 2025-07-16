Що таке Bitcoin Runes





Bitcoin Runes, також відомий як протокол Runes – це протокол для випуску взаємозамінних токенів безпосередньо в мережі Bitcoin. Протокол Runes був запропонований Кейсі Родармором, засновником протоколу Ordinals, у вересні 2023 року. Bitcoin Runes офіційно був запущений разом з халвінгом Bitcoin.









1.1 Спрощене створення та управління токенами. Runes використовує модель UTXO для випуску та управління токенами, уникаючи проблеми руйнування UTXO, спричиненої попередніми написами (inscriptions), і зменшуючи ончейн простір, одночасно підвищуючи загальну ефективність.





1.2 Зменшення навантаження на мережу. Зменшуючи обсяг даних, що використовуються в транзакціях, Runes допомагає зменшити перевантаження мережі, роблячи Bitcoin більш масштабованим і зручним для користувача.





1.3 Сумісність з мережею Lightning Network. Runes сумісний з мережею Lightning Network, що робить транзакції швидшими й дешевшими, а також відкриває нові можливості для Bitcoin DeFi.





1.4 Автоматичне спалення токенів після помилкових транзакцій. Runes має функцію автоматичного спалення помилкових токенів, заохочуючи користувачів до правильного використання UTXO.





2.1 Напис. Процес створення нового Rune – це напис, де творець визначає такі параметри, як назва, символ, пропозиція, ID, кількість знаків після коми тощо, і записує їх у вихід OP_RETURN. Пропозиція токенів розподіляється на певні UTXO, які використовуються для відстеження балансу токенів Rune. У коді Runes можуть бути налаштовані на попередній майнінг. При створенні проєкту більшість обирають форму без попереднього майнінгу для забезпечення справедливості.





2.2 Карбування. Після напису, Runes можуть карбуватися відкритим або закритим методами. Відкрите карбування дозволяє будь-кому карбувати Runes після напису, і будь-хто може створити транзакцію для карбування певної кількості нових Runes. Нові токени можуть бути створені за допомогою закритого карбування тільки після виконання певних умов, як-от припинення карбування після певного періоду часу задля обмеження пропозиції токенів.





2.3 Переказ/транзакція. Переказ Runes здійснюється за допомогою Edict, який переказує Runes від одного власника до іншого. За допомогою функції Edict можна виконувати частковий переказ Rune, аірдропи, а також переказ всіх намайнених Rune на один акаунт.





2.4 Спалення. Runes можна назавжди вилучити з обігу, відправивши на безповоротну адресу.













Протокол Ordinals був представлений Кейсі Родармором наприкінці 2022 року як протокол Bitcoin NFT, який дозволив випускати NFT в мережі Bitcoin без смартконтрактів.





На основі протоколу Ordinals розробник Domo запропонував стандарт BRC-20, також відомий як те, що ми зазвичай називаємо "inscriptions" або "написи", для випуску взаємозамінних токенів у мережі Bitcoin. Згодом цей стандарт "запалив" мережу, викликавши на ринку FOMO. Популярність написів також призвела до появи великої кількості спамних UTXO, що спричинило перевантаження мережі Bitcoin, яке критикували розробники в особі Кейсі Родармора.





У вересні 2023 року Кейсі Родармор запропонував протокол Runes, який спростив створення та керування токенами, зменшивши навантаження на мережу Bitcoin, спричинене протоколом BRC-20.









Runes покращує стандарт токенів BRC-20, який заснований на протоколі Ordinals, певною мірою, Runes можна розглядати як оновлення і покращення порівняно з написами.





Ключова відмінність між Runes і написами полягає в розташуванні запису. Runes вписуються в дані OP_RETURN, в той час як написи вписуються у дані Witness.





Крім того, відмінності між ними показані в нижченаведеній таблиці:

Порівняння Runes Написи На основі UTXO Так Ні На основі Ordinals Ні Так Тип токена Взаємозамінні Взаємозамінні Ончейн футпринт Мінімальний Високий Сумісність з мережею Lightning Network Так Ні Публічне карбування Підтримується Підтримується









4.1 Гаманці: як і для звичайних криптовалют, для управління Runes потрібні спеціальні застосунки для гаманців. Найпоширеніші застосунки Unisat, Xverse і Web3, що надаються біржами.





4.2 Launchpool для Runes: вебсайти для розміщення та розповсюдження проєктів і токенів Runes.





4.3 Торгові ринки: платформи NFT, такі як Magic Eden, тепер підтримують торгівлю Runes, що робить її доступною навіть для початківців.





4.4 DeFi: У сфері DeFi екосистеми Runes з'явилися такі починання, як позики та мости (кросчейн) Runes. Існування Runes відкрило двері для розвитку DeFi у мережі Bitcoin.













Bitcoin Runes все ще перебуває на ранній стадії свого розвитку, в основному завдяки спекуляціям і торгівлі, як зазначає творець протоколу Runes Кейсі Родармор.





Якщо ви хочете взяти участь та інвестувати в Bitcoin Runes, ви можете торгувати ними на відповідних платформах або використовувати протоколи кредитування, щоб отримувати відсотки, надаючи свої Runes в позику.





Важливо відзначити, що наразі Runes значною мірою покладаються на ринкові настрої. Як тільки ринкові настрої погіршаться, ваші Runes можуть стати неліквідними і не продаватися, що призведе до інвестиційних збитків. Тому, перш ніж розпочати торгівлю Runes, будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики









Поява Runes привернула більше уваги до мережі Bitcoin і принесла нові способи використання. Runes тільки з'явилися, і невідомо, чи будуть вони використовуватися ширше і чи суттєво зміняться вони в майбутньому. Щодо появи нових технологій, ми повинні залишатися терплячими і спостерігати за тим, як вони в кінцевому підсумку сприятимуть процвітанню екосистеми мережі Bitcoin.



