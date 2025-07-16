Відкриття останнього бичачого ринку відбулося завдяки майнінгу ліквідності, що знаменувало початок "літа DeFi". Тому багато хто вважає, що цей раунд бичачого ринку все одно буде спричинений сектором DВідкриття останнього бичачого ринку відбулося завдяки майнінгу ліквідності, що знаменувало початок "літа DeFi". Тому багато хто вважає, що цей раунд бичачого ринку все одно буде спричинений сектором D
Відкриття останнього бичачого ринку відбулося завдяки майнінгу ліквідності, що знаменувало початок "літа DeFi". Тому багато хто вважає, що цей раунд бичачого ринку все одно буде спричинений сектором DeFi, причому ліквідний рестейкінг є найімовірнішим каталізатором.

1. Що таке ліквідний рестейкінг


Після переходу від механізму консенсусу Ethereum до PoS попит на стейкінг Ethereum різко зріс, що призвело до швидкого розвитку протоколів ліквідного стейкінгу.

Ліквідний рестейкінг (Liquid restaking) — це ідея інноваційного протоколу на Ethereum, що була запропонована Шрірамом Каннаном, засновником проєкту Eigenlayer. Основний механізм полягає у рестейкінгу ETH, які вже знаходяться у стейкінгу на Ethereum, на інші консенсусні протоколи, щоб отримати більше винагород за стейкінг, а також сприяти безпеці мережі та децентралізації.

2. Переваги ліквідного рестейкінгу


2.1 Підвищення ефективності капіталу та збільшення прибутку

Традиційний стейкінг зазвичай вимагає блокування активів, щоб гарантувати безпеку мережі. Ліквідний рестейкінг дозволяє інвесторам здійснювати стейкінг своїх вже застейканих активів, які в інших протоколах, не знімаючи активи, що вже знаходяться у стейкінгу. Завдяки цьому способу можна багаторазово використовувати активи, підвищуючи ефективність капіталу. Водночас стейкери можуть отримувати прибуток від кількох протоколів стейкінгу, збільшуючи свій прибуток.

2.2 Підвищення ліквідності

Ліквідний рестейкінг вирішує дилему ліквідності традиційного стейкінгу. Цей спосіб передбачає рестейкінг синтетичних активів після стейкінгу та їх використання в протоколах DeFi на ринку для отримання додаткового доходу. Це ефективно підвищує ліквідність ринку.

2.3 Зниження тиску продажу

Ліквідний рестейкінг покращує ефективність нативних активів, зменшуючи тиск продажу на ринку та сприяючи його здоровому розвитку.

2.4 Підвищена безпека мережі

Ліквідний рестейкінг заохочує більше користувачів брати участь у стейкінгу, що є корисним для підвищення безпеки та децентралізації Ethereum, а також зміцнення стабільності та безпеки всієї екосистеми.

3. Недоліки ліквідного рестейкінгу


3.1 Ризики смартконтрактів

У разі вразливості системи безпеки або недоліків у розробці смартконтрактів може виникнути ризик втрати активів, оскільки зловмисники можуть скористатися цими недоліками.

3.2 Підвищений рівень обізнаності

На думку багатьох практиків рестейкінг вимагає глибокого розуміння та багаторівневих інтерактивних операцій. Однак складність та інші проблеми цього процесу можуть стримувати деяких інвесторів. Крім того, необхідно розуміти механізми стейкінгу і заробітку, а також розв'язати проблему ефективного рестейкінгу активів у кількох мережах для отримання максимального прибутку.

3.3 Ризики ліквідності

На крипторинку основними проблемами користувачів щодо механізму стейкінгу є блокування та недостатня ліквідність під час екстремальних ринкових умов, що може призвести до ліквідації активів у стейкінгу.

4. Як вчасно взяти участь у ліквідному рестейкінгу


Ліквідний рестейкінг вимагає певного рівня участі. Окрім розуміння механізму його роботи та логіки отримання прибутку, необхідно також перевірити захищеність та прибутковість багатьох пов’язаних проєктів. Слід також бути обережними з фішинговими посиланнями в Інтернеті, щоб уникнути збитків.

Крім того, багато користувачів придивляються до ліквідного рестейкінгу та відповідних токенів. Наразі платформа MEXC запустила відповідні токени, і ви можете долучитися до спотової та ф'ючерсної торгівлі на біржі MEXC.

Візьмемо для прикладу токен ETHFI. Відкрийте застосунок MEXC і на головній сторінці введіть "ETHFI" у вікно пошуку. Виберіть [ETHFI] у вкладці "Спот", щоб перейти на сторінку графіка К-лінії, а потім торкніться [Купити], щоб перейти на сторінку торгівлі. Виберіть тип ордера, введіть кількість і торкніться [Купити ETHFI], щоб завершити купівлю.


Відмова від відповідальності: ця стаття не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

