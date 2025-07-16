Перебудова глобальних фінансів: фонд KLK очолює нову еру відкритого банкінгу й інтеграції стейблкоїнів





Фонд KLK — це новаторський фінтех-проєкт у сфері блокчейну, спрямований на створення першої у світі фінансової інфраструктури, що поєднує відкритий банкінг і стейблкоїни. Він прагне зруйнувати бар'єри між традиційними ринками капіталу та криптоекосистемою. Зі штаб-квартирою в Абу-Дабі, проєкт прагне створити нову парадигму цифрових фінансів, засновану на прозорості, сумісності й орієнтованому на користувачів дизайні.









По суті, місія фонду KLK полягає в створенні інноваційної фінансової інфраструктури, що обслуговує як інституційних, так і роздрібних інвесторів, на основі власного токена KLK і відкритої банківської архітектури — ефективно долаючи розрив між традиційними фінансами і екосистемою децентралізованих фінансів (DeFi)





Проєкт твердо переконаний, що майбутнє фінансів полягає в глибокій інтеграції традиційних банківських систем з технологією блокчейну, а не в їх повній заміні. Його стратегічний підхід фокусується на співпраці, а не на руйнуванні, поступово спрямовуючи традиційну фінансову систему до цифрової трансформації.













Підхід, заснований на співпраці: фонд KLK не ставить за мету кинути виклик традиційним банкам, а прагне співпрацювати з ними, платіжними провайдерами й іншими фінансовими установами для побудови ефективної та інклюзивної фінансової екосистеми.





Інтеграція відкритого банкінгу: використовуючи відкриті банківські протоколи, KLK забезпечує безперебійну передачу даних між платформами, дозволяючи користувачам отримувати доступ до різних фінансових послуг через уніфікований інтерфейс.





Інфраструктура стейблкоїнів: проєкт використовує технологію стейблкоїнів для зменшення волатильності криптоактивів, водночас зберігаючи переваги безпеки та прозорості блокчейну.









Штаб-квартира фонду KLK розташована в Абу-Дабі, і вона використовує на свою користь зростання попиту на цифрові фінанси та сприятливе регуляторне середовище в регіоні Близького Сходу та Північної Африки (MENA) через:





Захоплення ринку цифрових платежів, що швидко зростає.

Близькість до ринків, що розвиваються, з великими потребами у фінансовій інклюзії.

Стратегічне розташування, що з'єднує Європу, Азію й Африку.

Сприятливе політичне середовище для інновацій у сфері блокчейн-технологій.













Платформа KLK використовує гібридну архітектуру блокчейну, що забезпечує прозорість публічних мереж, водночас задовольняючи високі вимоги до продуктивності та безпеки фінансових застосунків:





Механізм консенсусу: розроблений для високої пропускної здатності, що дозволяє здійснювати масштабні фінансові операції без шкоди для децентралізації.

Фреймворк смартконтрактів: модульна архітектура підтримує складні фінансові контракти та полегшує інтеграцію з наявними фінансовими системами.

Рівень сумісності: об'єднує мультичейн-мережі з традиційними фінансовими системами, дозволяючи здійснювати кросчейн-транзакції й обмінюватися даними, водночас забезпечуючи комплаєнс та безпеку.









Стандартизація даних: уніфіковані API і формати даних підвищують сумісність між системами.

Протоколи безпеки: передові технології шифрування гарантують безпеку даних під час передачі та зберігання.

Комплаєнс: регуляторні вимоги вбудовуються на системному рівні для забезпечення законності та відповідності транзакцій і обміну даними.

Автономія користувачів: користувачі мають повний контроль над дозволами на доступ до даних, надаючи лише певну інформацію уповноваженим особам.









Докази з нульовим розголошенням: забезпечують валідацію транзакцій без розкриття конфіденційної інформації.

Механізм мультипідписів: критичні операції вимагають декількох підписів, що зменшує ризики єдиної точки відмови.

Шифрування даних: шифрування даних під час передачі та зберігання здійснюється відповідно до галузевих стандартів.

Аудиторська звітність: усі дії на платформі повністю реєструються для забезпечення прозорості та підзвітності.













Покращена масштабованість: використовує технологію масштабування рівня 2 для значного підвищення пропускної здатності транзакцій.

Підвищення рівня конфіденційності: інтегрує модулі захисту конфіденційності для підвищення анонімності транзакцій користувачів.

Можливості кросчейн: забезпечує плавну взаємодію між різними блокчейн-мережами.









Аналіз від ШІ: надає користувачам суттєву інформацію про ринок і стратегічні рекомендації.

Автоматизована торгівля: містить алгоритми штучного інтелекту для автоматичного виконання угод на основі заздалегідь визначених стратегій.

Управління ризиками: пропонує багатовимірну оцінку ризиків для підтримки кращих інвестиційних рішень.









Оптимізація досвіду користування: покращує зручність і доступність фінансових послуг у Web3.

Операційна ефективність: покращує мережеву архітектуру для зменшення транзакційних витрат і затримок.

Фінансова інклюзія: знижує вхідні бар'єри для обслуговування груп населення, які не обслуговуються традиційними банками.













KLK є основним утиліті токеном екосистеми фонду, який виконує декілька функцій:

Оплата комісії платформи: використовується для оплати комісій за транзакції на платформі, з механізмом спалювання для зменшення циркулюючої пропозиції.

Стейкінг і управління: дозволяє брати участь в управлінні мережею й операціях валідатора, з винагородою для учасників.

Підтримка ліквідності: виступає як базова валюта в пулах ліквідності, підвищуючи ефективність торгівлі.

Доступ до платформи: необхідний для доступу або розблокування певних розширених функцій і послуг.













Загальна пропозиція токенів KLK обмежена 1 мільярдом. Структура розподілу токенів розроблена таким чином, щоб збалансувати стимулювання екосистеми, розвиток платформи та довгострокове зростання вартості. Конкретна структура розподілу виглядає так:





Стимулювання екосистеми (25%) Ця частина буде використана для підтримки розвитку екосистеми платформи KLK, зокрема для заохочення партнерів, винагороди за інтеграцію dApp, подій для спільноти тощо. За допомогою механізму заохочення токенами ми маємо на меті залучити більше розробників і команд проєктів до екосистеми KLK. Стимулювання платежів (25%) Ця частина підтримує використання токенів KLK в платіжних сценаріях, таких як транскордонні розрахунки, відрахування комісійних платформ і винагороди за P2P-платежі, сприяючи підвищенню ліквідності та корисності токена в реальних варіантах застосування. Розподіл команді (15%) Виділяються основній і технічній командам KLK як довгострокові стимули. Графік вестингу зазвичай встановлюється для забезпечення сталого розвитку проєкту та запобігання короткостроковому тиску продажами. Інституційні інвестори (9,5%) Призначено для ранніх стратегічних та інституційних інвесторів. Ці кошти переважно підтримують розвиток на ранніх стадіях, розширення ринку й екосистемні партнерства. Стимулювання ринку (10%) Ця частина використовується для маркетингу, співпраці з брендами, промоакцій з KOL, кампаній аірдропів та інших ініціатив, спрямованих на підвищення впізнаваності бренду KLK і його проникнення на ринок. Випуск базових токенів (10%) Слугує основним резервом платформи і може використовуватися для управління ончейн, стимулювання нодів, субсидування платформи й інших операційних потреб. Пул ліквідності (5%)

Використовується для забезпечення початкової ліквідності на децентралізованих біржах (DEX) і централізованих біржах (CEX), підтримуючи безперебійну торгівлю користувачів і стабільність цін. Публічний розпродаж IDO (0,5%) Публічно пропонується користувачам зі спільноти через IDO (Первинну пропозицію на DEX), щоб сприяти участі спільноти та ранньому визначенню ціни токена.









Платежі та розрахунки: забезпечує ефективні та недорогі міжінституційні розрахунки.

Монетизація даних: користувачі можуть заробляти токени KLK, надаючи дозвіл на обмін своїми даними.

Генерація прибутковості: підтримує різні стратегії отримання доходу, такі як позики, постачання ліквідності та стейкінг.

Транскордонні транзакції: сприяє швидшим і дешевшим міжнародним платежам у порівнянні з традиційними методами.













Агрегація рахунків: користувачі можуть переглядати декілька банківських рахунків в єдиному інтерфейсі.

Оркестрування платежів: оптимізує маршрути міжбанківських платежів для зменшення витрат.

Альтернативний кредитний рейтинг: поєднує транзакції ончейн із традиційною фінансовою поведінкою для оцінки кредитоспроможності.

Автоматизований комплаєнс: надає банкам інструменти для автоматизованого аудиту для забезпечення комплаєнсу.









Фармінг: беріть участь у прибутковому фармі ончейн з додатковою безпекою традиційних фінансів.

Кросчейн DeFi: беріть участь у мультичейн DeFi-проєктах через рівень сумісності.









Управління активами: професійні інструменти, що допомагають установам управляти коштами й інвестиціями.

Контроль ризиків: динамічне управління ризиками з використанням як традиційних, так і даних ончейн.

Послуги зберігання: безпечні рішення для зберігання цифрових активів, адаптовані до вимог інституційного рівня.









Цифровий гаманець: уніфікований гаманець, що підтримує як фіатні валюти, так і криптовалюти.

P2P-платежі: миттєві послуги P2P-переказів з низькими комісіями.

Інвестиційна платформа: інтегрує як традиційні, так і криптовалютні інвестиційні продукти.

Фінансове планування: інструменти управління особистими фінансами на основі штучного інтелекту.













У конкурентному середовищі, де традиційні фінтех- і блокчейн-фінанси розвиваються паралельно, фонд KLK займає особливу позицію з чіткими перевагами:





Перевага першопрохідця: перший проєкт, який об'єднав відкритий банкінг з механізмом стейблкоїнів.

Суворий комплаєнс: пріоритетне дотримання законодавства, що перевершує більшість DeFi-проєктів.

Географічна перевага: базується в регіоні Близького Сходу та Північної Африки з виходом на ринки, що розвиваються.

Технологічне лідерство: відрізняється функціональною сумісністю та функціями безпеки корпоративного рівня.









Світовий ринок послуг відкритого банкінгу переживає стрімке зростання з величезним потенціалом у країнах, що розвиваються.





Фактори зростання:

Регуляторна підтримка

Еволюція потреб споживачів

Попит підприємств на ефективність платежів

Зростання впровадження блокчейну









Поєднуючи відкритість блокчейну зі стабільністю традиційних фінансів, фонд KLK є першопрохідцем у створенні нової моделі фінансової інфраструктури майбутнього. Від інноваційної архітектури відкритого банкінгу до багатовимірних стратегічних партнерств, KLK демонструє потужний потенціал для формування майбутнього світових фінансів.





Як ядро екосистеми, токен KLK не тільки слугує засобом передачі вартості, але й функціонує як утиліті токен і токен управління, що сприяє сталому зростанню платформи. Оскільки світова фінансова система продовжує розвиватися, фонд KLK готовий стати життєво важливим мостом між традиційними фінансами і світом Web3, написавши нову главу фінтеху нового покоління.





