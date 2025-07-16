Сім років досконалості! 7-ма річниця MEXC: розкриваємо 5 ключових переваг ф'ючерсної торгівлі





Оскільки ринок криптовалют продовжує стрімко розвиватися, торгівля ф'ючерсами стала важливим інструментом для багатьох трейдерів завдяки своїй ефективності та гнучкості. Як світовий лідер у сфері торгівлі криптовалютами, MEXC з моменту свого заснування у 2018 році надає професійні, безпечні та ефективні торгові послуги для користувачів по всьому світу. З нагоди 7-ї річниці MEXC ця стаття підсумовує комплексні переваги торгівлі ф'ючерсами MEXC, щоб допомогти користувачам краще зрозуміти, чому вони повинні вибирати MEXC для своїх торгових потреб.









Торгівля безстроковими ф'ючерсами — це форма торгівлі деривативами, яка дозволяє трейдерам купувати або продавати певні активи за заздалегідь визначеною ціною в майбутньому. На відміну від спотової торгівлі, ф'ючерсна торгівля має наступні характеристики:

Без доставки активу : безстрокові ф'ючерси не мають дати закінчення, тому позиції можна утримувати необмежений час.

Двостороння торгівля : трейдери можуть відкривати як лонг, так і шорт позиції, отримуючи прибуток як на зростанні, так і на падінні ринку.

Механізм ставки фінансування : цей механізм допомагає підтримувати ціну ф'ючерсів на рівні зі спотовою ціною.

Хеджування ризиків: ф'ючерсна торгівля може використовуватися для захисту від ризиків на спотовому ринку та збереження інвестиційного портфеля.













У торгівлі криптовалютою комісія за транзакції є критичним фактором, що впливає на прибутковість трейдерів. MEXC пропонує найнижчі комісії за торгівлю у галузі, що дає трейдерам значну перевагу у витратах:





Комісія за торгівлю безстроковими ф'ючерсами: комісія мейкера становить 0,01%, а комісія тейкера складає лише 0,04% (з невеликими регіональними відмінностями; для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до графіку комісії MEXC ).

Користувачі можуть депонувати токени MX на свій ф'ючерсний рахунок, щоб отримати знижку на комісію у 20%.

У порівнянні з іншими платформами, структура комісії MEXC дозволяє трейдерам, які часто торгують, заощадити значні кошти.





Це недороге торгове середовище дозволяє трейдерам більш гнучко реалізовувати стратегії, а для трейдерів, які часто торгують, перевага в оплаті комісії безпосередньо перетворюється на більшу прибутковість.









Ф'ючерсна торгівля на MEXC вирізняється передовою в галузі ліквідністю та глибиною ринку:





Згідно зі звітами TokenInsight і Simplicity Group, глибина ринку на MEXC Ф'ючерси перевищує 100 мільйонів $ як на рівні 0,05%, так і на рівні 0,1%, зберігаючи лідируючі позиції у галузі.

Велика база користувачів (понад 36 мільйонів) забезпечує безперебійне виконання транзакцій навіть в екстремальних ринкових умовах.

Висока ліквідність означає менше прослизання і швидше виконання, що особливо важливо для великих транзакцій.





Високоякісна ліквідність не тільки знижує торгові ризики, але й забезпечує користувачам безперебійну торгівлю, що є ключовою основою для здатності MEXC підтримувати торгівлю з кредитним плечем до 400х.









Торгова система MEXC побудована на багатошаровій, мультикластерній архітектурі з технологіями безпеки банківського рівня:





Високопродуктивний торговий механізм може обробляти до 1,4 мільйонів транзакцій в секунду, забезпечуючи швидке виконання ордерів.

Комплексні заходи безпеки, включаючи KYC, двофакторну аутентифікацію та антифішингові коди, забезпечують повний захист активів користувачів.

Сервери розміщуються незалежно в різних країнах для гарантування стабільності та безпеки системи.

MEXC має бездоганну статистику без жодного серйозного інциденту щодо безпеки з моменту свого заснування.





Сильна увага MEXC до безпеки надає користувачам надійне торгове середовище, що дозволяє трейдерам зосередитися на аналізі ринку та реалізації своїх торгових стратегій.









Ф'ючерсна торгівля на MEXC пропонує дуже гнучкі можливості для задоволення потреб різних трейдерів:





Підтримує регулювання кредитного плеча від 1х до 400х, з можливістю використання кредитного плеча до 400х для ф'ючерсів USDT-M та до 200х для ф'ючерсів Coin-M.

Доступні різні типи ордерів, зокрема лімітні, ринкові, тригерні, трейлінг-стоп і ордери типу "Тільки розміщення", щоб задовольнити різні торгові сценарії.

Режим хеджування дозволяє користувачам утримувати обидві позиції за одним контрактом з незалежним кредитним плечем для кожного напрямку.





Ця гнучкість дозволяє трейдерам швидко коригувати свої стратегії відповідно до ринкових змін, що робить її придатною як для консервативних, так і для агресивних трейдерів.









MEXC Ф'ючерси пропонує широкий вибір криптовалют:





Включає USDT-M, метавсесвіт, рівень 2, NFT, мемкоїни, DeFi-токени та багато інших криптовалют.

Швидкий лістинг нових токенів дозволяє користувачам брати участь у торгівлі ф'ючерсами нових токенів за першої ж нагоди.

Повний спектр ф'ючерсних контрактів для задоволення потреб різних трейдерів.





Різноманітний вибір криптовалют дозволяє трейдерам задовольнити всі свої потреби в торгівлі ф'ючерсами на одній платформі, що значно підвищує ефективність торгівлі.













MEXC пропонує два основних типи безстрокових контрактів:





Ф'ючерси з маржею USDT (USDT-M): ці контракти мають ціну та розрахунки в USDT і підходять для трейдерів, які вважають за краще розраховувати прибутковість за допомогою стейблкоїнів.

Ф'ючерси з маржею в криптовалюті (Coin-M): ці контракти використовують певну криптовалюту як забезпечення і для розрахунку прибутку та збитків, що робить їх більш зручними для професійних трейдерів.









Односторонній режим та режим хеджування: трейдери можуть вибирати один напрямок або утримувати як лонг, так і шорт позиції одночасно, виходячи зі своєї торгової стратегії.

Ізольована маржа та крос-маржа: ізольована маржа обмежує потенційні втрати для конкретної позиції, в той час як крос-маржа дозволяє більш гнучко використовувати капітал для всіх позицій.





Ці гнучкі режими торгівлі роблять MEXC адаптивною до уподобань щодо ризику та торгових стратегій різних трейдерів.









Досвідчені трейдери особливо цінують наступні аспекти:





Професійні торгові інструменти: MEXC пропонує широкий спектр інструментів технічного аналізу та індикаторів, що підтримують розробку складних торгових стратегій.

Механізми управління ризиками: MEXC має комплексний механізм ліквідації та систему контролю ризиків, що допомагає трейдерам ефективно управляти ризиками.

Найкращі в галузі послуги: професійна цілодобова служба підтримки клієнтів допоможе у вирішенні будь-яких питань, які можуть виникнути під час торгівлі.









З нагоди 7-ї річниці MEXC платформа запускає серію подій "Святкуйте 7-му річницю MEXC":





Тривалість події: 19:00, 13 квітня – 18:59, 4 травня 2025 року (за Києвом)

Щедрі винагороди: включають винагороди за рейтинг за командною ставкою PNL, індивідуальну таблицю лідерів за обсягом торгівлі та багато інших призів.

Правила участі: користувачі з балансом на ф'ючерсному рахунку не менше 100 USDT можуть зареєструватися для участі в події. Командний режим додає веселощів у процес торгівлі.





Беручи участь у цих заходах, користувачі можуть не тільки відчути переваги ф'ючерсної торгівлі на MEXC , але й отримати можливість виграти щедрі призи.









Торгівля ф'ючерсами на MEXC, з найнижчими комісіями, відмінною ліквідністю, безпечною і стабільною системою, гнучкими торговими правилами та широким вибором криптовалют, стала платформою, яку обирають мільйони трейдерів по всьому світу. З нагоди 7-ї річниці MEXC платформа продовжить оптимізувати досвід торгівлі ф'ючерсами, надаючи користувачам більш професійні, безпечні та ефективні послуги з торгівлі.





Приєднуйтесь до святкування 7-ї річниці MEXC і відчуйте всі переваги торгівлі ф'ючерсами, відкриваючи нову главу в торгівлі криптовалютою.



