7-а річниця MEXC: лідер нової ери торгівлі криптовалютами з найшвидшим лістингом токенів

Сім років тому MEXC , підживлювана сильною пристрастю і баченням криптовалюти, увійшла до динамічного світу криптовалют, що стрімко розвивається. За останні сім років MEXC виділилася на світовому ринку торгівлі криптовалютами, ставши платформою вибору для багатьох інвесторів завдяки своїй ключовій перевазі — швидкому лістингу нових токенів.









З моменту свого заснування MEXC завжди ставила в пріоритет потреби користувачів, прагнучи надати найбільш повні та різноманітні торгові можливості. Станом на 16 квітня 2025 року на MEXC пройшло лістинг 2908 спотових і 1136 ф'ючерсних торгових пар , що включають основні криптовалюти, нові DeFi-проєкти, популярні мемкоїни, NFT і багато інших криптовалют. Така велика кількість торгових пар не тільки задовольняє різноманітні інвестиційні потреби користувачів, але й демонструє здатність MEXC швидко реагувати на ринок та ефективно здійснювати лістинг нових токенів.





Згідно зі звітом TokenInsight , з 1 листопада 2024 року по 15 лютого 2025 року MEXC стала лідером галузі з найбільшою кількістю спотових лістингів та найвищою швидкістю лістингу. Платформа продовжувала підтримувати високу частоту лістингів токенів з двотижневим циклом, демонструючи свою високу здатність вловлювати ринкові тенденції. Зокрема, на MEXC одними з перших були розміщені популярні токени чотирьох основних «бичачих» напрямків (мемкоїни, DeSci, ШІ-агенти, токени знаменитостей), такі як *URLS-PNUT_USDT*, *URLS-RIFSOL_USDT*, *URLS-BUZZ_USDT* та *URLS-TRUMP_USDT*, ціни на які після лістингу суттєво зросли.









MEXC успішно диференціювала себе від інших провідних бірж завдяки стратегічному ранньому лістингу перспективних проєктів, вловлюванню нових тенденцій та швидкому додаванню токенів. Такий підхід дозволяє користувачам використовувати ранній ринковий імпульс і капіталізувати потенціал зростання нових проєктів, надаючи їм конкурентну перевагу.









Здатність MEXC утримувати лідерство за швидкістю лістингу токенів обумовлена ефективною та професійною роботою операційної команди та технічною підтримкою.





Ефективне прийняття рішень: MEXC має комплексний та ефективний процес прийняття рішень. Від відбору проєктів та комплексної перевірки до остаточного проходження процедури лістингу, кожен крок проходить під суворим контролем та ретельним управлінням. Крім того, на MEXC запроваджено механізм швидкого реагування, що дозволяє швидко ініціювати процес лістингу, як тільки проєкт відповідає критеріям, що значно скорочує час від оцінки до запуску проєкту.





Технічна підтримка: MEXC може похвалитися висококваліфікованою технічною командою, яка забезпечує стабільність і надійність після лістингу нових токенів. Маючи багатий досвід і можливості розробки, вони оптимізують архітектуру системи, підвищують продуктивність транзакцій і посилюють безпеку в різних аспектах. Команда побудувала ефективну систему технічної підтримки, здатну вирішувати технічні проблеми в режимі реального часу, постійно оновлюючи та ітеративно розвиваючи торгову систему. Це дозволяє MEXC безперебійно працювати в умовах високої завантаженості та інтенсивного трафіку, забезпечуючи користувачам винятковий торговельний досвід.





Ресурсна перевага: протягом семи років MEXC накопичила багаті галузеві ресурси. Платформа встановила довгострокові, стабільні відносини з численними високоякісними командами проєктів по всьому світу, що дозволяє MEXC першою отримувати доступ до найновішої інформації про проєкти. MEXC також бере активну участь в галузевих подіях, підтримуючи тісний контакт з експертами, науковцями та установами, постійно розширюючи свої інформаційні канали та забезпечуючи потужну підтримку швидкого лістингу токенів.





Забезпечення управління ризиками: MEXC створила сувору систему управління ризиками, що забезпечує комплексну оцінку та моніторинг ризиків для кожного лістингу. MEXC проводить ретельну перевірку проєктів, починаючи від дотримання вимог законодавства та безпеки і закінчуючи ринковими ризиками. Завдяки цим суворим заходам управління ризиками MEXC ефективно знижує інвестиційні ризики для трейдерів, забезпечуючи міцний фундамент для довгострокового стабільного розвитку платформи.









На честь свого 7-річчя MEXC запустила серію подій до святкування MEXC з розкішним призовим пулом у 10 000 000 USDT, який чекає на вас!





Подія 1. Візьміть участь у змаганні за командною ставкою PNL і розділіть 25% від загального призового пулу.

Подія 2. Збирайте фрагменти та складайте mystery box, щоб розділити 40% від загального призового пулу.

Подія 3. Змагайтеся за щоденним обсягом торгівлі та PNL в таблиці лідерів, щоб отримати шанс виграти 35% від загального призового пулу.





Оскільки MEXC святкує свою 7-му річницю, платформа залишатиметься відданою своїм основним цінностям: принципам орієнтованості на користувача, безпеці та ефективності, а також продовжуватиме розширювати свої можливості та покращувати якість обслуговування.





Основна увага буде зосереджена на підтримці швидкого лістингу токенів як однієї з основних стратегій MEXC, постійному зміцненні механізмів швидкого прийняття рішень, розширенні можливостей технічної підтримки, розширенні ресурсних переваг і вдосконаленні гарантій управління ризиками.





Це гарантує, що MEXC зможе якнайшвидше представляти користувачам найперспективніші проєкти, допомагаючи їм скористатися можливостями на криптовалютному ринку, що постійно змінюється.



