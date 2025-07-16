Сім років зростання MEXC на шляху до досконалості: творимо майбутнє пліч-о-пліч з користувачами

У 2025 році MEXC виповнюється сім років. З моменту нашого заснування як невеликого новатора ми перетворилися на авторитетну торгову платформу, якій довіряють у всьому світі. Протягом всього цього часу ми дотримуємося суворих стандартів безпеки, зручності використання та продуктивності. Завдяки постійним технологічним оновленням та вдосконаленню процесів, біржа MEXC перетворилася з новачка на лідера галузі.









Простір криптовалютної торгівлі розвивається зі швидкістю світла завдяки щоденним розробкам та інноваціям нових платформ. У цьому середовищі MEXC залишається попереду, пропонуючи найшвидший лістинг токенів з найширшим спектром торгових пар. Від усталених криптовалют та перспективних нових проєктів до нових мемкоїнів та токенів, пов'язаних зі штучним інтелектом — користувачі отримують перший доступ до всіх основних трендових ринків. MEXC поєднує швидкість з точністю в кожному лістингу токенів. На момент написання цієї статті MEXC пропонує 2912 спотових пар та 1137 ф'ючерсних пар завдяки ретельному процесу перевірки проєктів, поглибленому дослідженню ринку та суворому контролю ризиків.









Ліквідність є основою безперебійної торгівлі. Лімітні ордери за безстроковими ф'ючерсами BTCUSDT в межах ±5 базисних пунктів від середньоринкової ціни мають загалом на 240% більший обсяг, ніж на інших великих біржах. На спотовому ринку пара BTC/USDT демонструє на 100% більшу глибину в тому ж діапазоні, що підтверджується офіційними даними біржі та аналізами сторонніх платформ, як-от TokenInsight та Simplicity Group . Таке лідерство поширюється на інші 50 провідних токенів, включаючи ETH, SOL, XRP, DOGE, TRX та LINK, де глибина книги ордерів MEXC у 0,05% постійно випереджає показники по галузі. Незалежно від того, чи ви є індивідуальним інвестором, чи установою, ви можете насолоджуватися швидким зіставленням ордерів та повною гнучкістю торгівлі. Завдяки довгостроковій операційній стабільності та активній спільноті користувачів, MEXC забезпечує стійку екосистему, яка гарантує швидке та надійне виконання кожного ордера.













Команда інженерів MEXC, яка поєднує висококваліфікованих експертів та суворі стандарти безпеки, працює в багатьох країнах та регіонах. Архітектура нашої платформи використовує розподілені кластери, розділення гарячих та холодних гаманців, а також функцію мультипідписів для захисту активів користувачів. Ми постійно вдосконалюємо наш торговий механізм, щоб забезпечити миттєве зіставлення ордерів та час відгуку на рівні мілісекунд, гарантуючи стабільний та безперебійний досвід як на вебсайті, так і в застосунку. Безпека, стабільність та простота використання є основою нашого користувацького досвіду.









Протягом семи років MEXC дотримується своєї філософії «користувачі насамперед». Ми надаємо цілодобову багатомовну службу підтримки клієнтів, надаючи швидку та безперешкодну допомогу користувачам по всьому світу. Ми також інвестуємо значні кошти в навчання новачків, пропонуючи такі ресурси, як MEXC Навчання та MEXC Blog , щоб допомогти користувачам зробити перехід від базових концепцій до передових стратегій. Наша мета — зробити платформу потужною, інтуїтивно зрозумілою, а також вашим найпростішим шляхом до криптовалюти.









MEXC залишається попереду, передбачаючи зсуви в галузі та активно формуючи майбутнє криптовалютної торгівлі. Ми одними з перших підтримуємо гучні проєкти публічних мереж, а також постійно розширюємо наш інноваційний набір продуктів, включаючи Launchpool та Kickstarter . MEXC надає послуги користувачам у понад 200 країнах та регіонах з усього світу, отримуючи широке визнання завдяки поєднанню міжнародного комплаєнсу та локалізованої підтримки.









Сім років зростання були б неможливими без підтримки та товариства користувачів з усього світу. MEXC проводить серію подій до святкування 7-ї річниці MEXC , яка включає покращені винагороди, щоб висловити нашу щиру подяку





"Робити все якнайкраще" — це не просто гасло, а історія шляху MEXC. Від швидкого лістингу токенів та комплексної ліквідності до надійної безпеки та підтримки клієнтів, наші сім років відданості справі заслужили вашу довіру. Продовжуючи цю криптовалютну подорож, платформа MEXC залишатиметься відданою принципу ставити користувачів на перше місце та мислити довгостроково, прагнучи бути вашим найнадійнішим партнером у криптоекономіці.





Після семи років незмінної відданості — зробімо разом наступні сім ще кращими.