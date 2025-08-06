MEXC DEX+ створює замкнуту систему від захисту до компенсації





У порівнянні з централізованими біржами, децентралізовані платформи частіше стикаються з інцидентами безпеки, такими як хакерські атаки, вразливості смартконтрактів та фішингові шахрайства . Щоб вижити в цьому «темному лісі» ончейну, торгові платформи повинні подолати ці виклики безпеки. MEXC DEX+ було створено саме для цього.





Як гібридний продукт, що поєднує функції CEX і DEX, MEXC DEX+ дозволяє користувачам торгувати ончейн безпосередньо через офіційний застосунок або вебсайт MEXC. У першій половині року платформа інтегрувала ліквідність з декількох DEX в таких екосистемах, як Solana, BNB Chain, Base та Tron, підтримуючи десятки тисяч токенів, а в майбутньому планує розширитись на інші мережі та платформи. Що ще важливіше, MEXC DEX+ дотримується подвійної концепції безпеки, що поєднує технологічний захист та інституційні гарантії, надаючи користувачам безпечне та надійне середовище для торгівлі ончейн.





У цій статті описано основні ризики безпеки в просторі DEX та способи їх усунення MEXC DEX+ за допомогою технологічних рішень та інституційних механізмів, що створюють комплексний цикл безпеки для подолання «темного лісу».













Приклад ризику: помилки в смартконтрактах залишаються найпоширенішим і найшкідливішим вектором атак у світі DEX. У 2025 році Cetus DEX було зламано через вразливість смартконтракту, що призвело до втрати близько 223 мільйонів $ коштів користувачів.





Рішення MEXC DEX+: MEXC DEX+ впроваджує суворі протоколи безпеки контрактів у партнерстві зі стороннім аудитором GoPlus, проводячи ретельні перевірки безпеки всіх торгових пар, що пройшли лістинг. Перед запуском також проводиться кілька раундів внутрішніх аудитів і тестів. Моніторинг у реальному часі та багаторівневі процеси перевірки мінімізують ризик вразливостей на рівні коду.









Приклад ризику: нестача ліквідності або маніпулювання пулами ліквідності можуть призвести до значного прослизання або навіть до зриву транзакцій, що загрожує втратою капіталу. Наприклад, у 2022 році трейдер скористався низькою ліквідністю Mango Market, щоб маніпулювати цінами токенів і позичити великі активи, що призвело до збитків у розмірі понад 100 мільйонів $ і зупинки роботи протоколу.





Рішення MEXC DEX+: DEX+ агрегує ліквідність з декількох джерел DEX, щоб забезпечити глибші пули та краще виконання. Кожна угода оптимально розподіляється між пулами для отримання найкращої ціни та найнижчого прослизання. Платформа також відстежує аномальні зміни ліквідності. Якщо ліквідність токена вичерпується (наприклад, через зняття коштів проєктом) користувачі негайно отримують сповіщення в інтерфейсі торгівлі.









Приклад ризику: якщо інтерфейс DEX буде зламано (наприклад, шляхом викрадення DNS або введення шкідливого коду), користувачі можуть бути перенаправлені на фальшиві вебсайти, де вони несвідомо авторизують шкідливі транзакції. Curve Finance колись зазнав такої атаки, в результаті якої було викрадено активів на суму понад 570 000 $.





Рішення MEXC DEX+: DEX+ працює в офіційному застосунку та на вебсайті MEXC, завдяки чому користувачам не потрібно відвідувати незнайомі посилання третіх сторін. MEXC має надійну інфраструктуру безпеки, що включає виявлення фішингу, 2FA -вхід та захищені від підробки сертифікати, які захищають від DNS-викрадення та шахрайства на підроблених сайтах.









Приклад ризику: криптовалютний ринок схильний до маніпулювання цінами та шахрайських токенів. Наприклад, у сфері мемкоїнів так звані токени-пастки (honeypot) заманювали покупців ажіотажем, а потім блокували їхні активи в неторгованих позиціях.





З одного боку, DEX+ співпрацює з безпековою компанією GoPlus для проведення комплексного сканування контрактів токенів перед лістингом. З іншого боку, платформа використовує передові алгоритми контролю ризиків на основі штучного інтелекту для моніторингу аномальної торговельної поведінки. Якщо виявляються ознаки маніпуляцій, такі як скоординоване завищення цін або вош-трейдинг, спрацьовують сповіщення, і платформа може накласти обмеження на відповідні рахунки, включаючи заморожування коштів у разі необхідності.









Приклад ризику: у децентралізованих середовищах втрата або компрометація приватних ключів призводить до незворотної втрати активів. Від витоку мнемонічних фраз, що зберігаються в хмарі, до шахрайства із «сліпими» підписами — такі інциденти є поширеним явищем.





Рішення MEXC DEX+: щоб зменшити цей ризик, DEX+ пропонує управління ключами зі зберіганням, використовуючи безпеку інституційного рівня для захисту активів користувачів, що позбавляє користувачів необхідності самостійно керувати приватними ключами.





Як показано вище, MEXC DEX+ поєднує технічні засоби захисту з інституційною підтримкою, щоб надати комплексну стратегію безпеки. З одного боку, система активно захищає від ончейн-загроз за допомогою смарт-інструментів контролю ризиків. З іншого боку, вона забезпечує інституційні заходи безпеки, такі як резервні фонди для покриття несподіваних збитків, що дає користувачам справжній спокій під час торгівлі. Проте, ризики, властиві ончейн-світу, залишаються. Щоб бути захищеними в «темному лісі», користувачам рекомендується вживати активних заходів, дотримуватися найкращих практик і бути пильними під час торгівлі ончейн.













Одним з найпоширеніших ризиків при ончейн-переказах є введення неправильної адреси — чи то через помилки при ручному введенні, чи то через викрадення буфера обміну під час копіювання-вставлення. MEXC DEX+ вирішує цю проблему за допомогою функції переказу в один клац, яка переказує кошти з вашого основного спотового рахунку безпосередньо на ваш акаунт DEX+, без необхідності введення зовнішніх адрес, що значно зменшує ризик помилок або зловмисного перенаправлення. Це особливо корисно для кросчейн-операцій. Для великих переказів платформа також запускає багатоступеневі перевірки безпеки (такі як верифікація особи або SMS-коди) для додаткового захисту ваших активів.





Як це працює:

1) Оберіть мережу: наразі підтримуються Solana, BNB Chain, Tron та Base, а також будуть додані інші екосистеми.

2) Оберіть токен: підтримуються USDT, SOL, BNB, TRX, ETH та інші основні активи.

3) Введіть суму: вкажіть бажану суму переказу.













MEXC DEX+ безперешкодно інтегрує ваш акаунт в екосистему MEXC. Завдяки функції зберігання ключів, ви позбавляєтеся складнощів і ризиків, пов'язаних із самостійним зберіганням приватних ключів. Крім того, користувачі можуть вжити додаткових заходів для підвищення безпеки своїх акаунтів:





1) Використовуйте надійні паролі та регулярно оновлюйте їх: уникайте простих або повторно використовуваних паролів; оновлюйте їх кожні 3–6 місяців.

2) Увімкніть 2FA: активуйте двофакторну аутентифікацію, щоб запобігти несанкціонованому доступу.

3) Встановіть антифішинговий код: перейдіть до Центру безпеки → Додаткові налаштування → Антифішинговий код, щоб створити власний код. Після встановлення всі офіційні електронні листи MEXC будуть містити цей код — будь-який лист без нього є шахрайським.

4) Регулярно перевіряйте доступ до пристроїв: у Центрі безпеки → Пристрої та дії → Управління пристроями переконайтеся, що авторизовані лише надійні пристрої.

5) Вживайте негайних заходів у разі загроз: якщо виявлено підозрілу активність, скористайтеся функцією «Заморозити акаунт», щоб миттєво заблокувати свої активи та запобігти подальшим втратам. Потім негайно зверніться до служби підтримки клієнтів MEXC.









Для активних трейдерів регулярний аналіз є ключовим фактором для збереження прибутковості та безпеки. MEXC DEX+ пропонує функції Мої позиції та Історія ордерів, що дозволяють користувачам відстежувати позиції та торговельну активність у режимі реального часу. Під час аналізу зосередьтеся на таких аспектах:





1) Чи були угоди виконані як очікувалося?

Перевірте, чи ціна виконання, час та тип ордера відповідають вашим намірам. Під час волатильних ринків перевірте, чи не відбулося надмірного прослизання маркет ордерів. Якщо так, розгляньте можливість використання лімітних ордерів для кращого контролю витрат.





2) Чи були якісь несанкціоновані дії?

Перевірте, чи немає у вашому портфелі невідомих токенів або незрозумілих зменшень балансу — це ключові ознаки можливої компрометації акаунту.





3) Чи є ризики у вашій торговельній поведінці?

Високе прослизання: чи часто ви використовуєте маркет ордери для токенів з низькою ліквідністю?

Недоліки стратегії: чи потрапляєте ви в емоційні ситуації, такі як гонитва за максимумами або панічний продаж?

Використання інструментів: чи використовуєте ви стоп-лос/тейк-профіт та розширені типи ордерів для дотримання торговельної дисципліни?





MEXC DEX+ надає такі інструменти, як лімітні ордери, швидка купівля/продаж, розширені лімітні ордери та стоп-лос/тейк-профіт. Також доступні свічкові графіки та графіки глибини, які допомагають користувачам оцінювати тенденції та ліквідність. Переглядаючи виконання торгових операцій, авторизовані входи в систему та торгові звички, ви можете виявити потенційні прогалини в безпеці та вдосконалити свою стратегію для прийняття більш обґрунтованих і безпечних рішень.









MEXC DEX+ об'єднує ліквідність з декількох децентралізованих бірж, що робить її чудовою платформою для раннього виявлення цін. Однак це також означає, що багато токенів, які пройшли лістинг, знаходяться на дуже ранніх стадіях або не пройшли аудит. Перед торгівлею користувачам настійно рекомендується провести дослідження проєкту та оцінку ризиків.





2.4.1 Швидка оцінка ризиків за допомогою основних ринкових показників





Два ключові показники — глибина ліквідності та кількість адрес, на яких зберігаються токени — дозволяють швидко оцінити стан токена та рівень ризику:





1) Висока ліквідність + багато власників: здоровий проєкт

Зазвичай це свідчить про сильну глибину ринку та консенсус спільноти. З низьким прослизанням і меншим ризиком маніпулювання цінами, токен, ймовірно, має хорошу репутацію.





2) Висока ліквідність + мало власників: обережно з контролем китів

Незважаючи на глибоку ліквідність, більша частина пропозиції належить невеликій кількості адрес. Це свідчить про те, що кити або команда проєкту можуть мати надмірний контроль, що підвищує ризик маніпулювання цінами або раптового падіння.





3) Низька ліквідність + багато власників: потенційна заблокована вартість

Це може свідчити про штучно завищений ажіотаж. Низька ліквідність може спричинити значне прослизання навіть при невеликих обсягах торгівлі, а продаж може бути ускладнений через брак покупців.





4) Низька ліквідність + мало власників: варто уникати

Це найризикованіший сценарій: низька глибина ринку та мінімальний інтерес спільноти. Такі токени дуже вразливі до маніпуляцій, і вийти з них може бути неможливо.





2.4.2 Використовуйте показники безпеки DEX+ для оцінки ризиків контрактів





Після базового аналізу ринку користувачі можуть звернутися до сторонніх інструментів, інтегрованих у DEX+ (через GoPlus), щоб оцінити безпеку контракту токена, що особливо важливо для анонімних або неаудитованих проєктів.









1) Заморозка неможлива: перевірте, чи надає контракт команді проєкту можливість заморожувати активи користувачів або призупиняти перекази токенів. Якщо такі дозволи існують, користувачі можуть у будь-який момент втратити контроль над своїми токенами, що створює значний ризик втрати.





2) Карбування неможливе: визначте, чи може проєкт довільно карбувати додаткові токени. За відсутності чітко визначеної моделі інфляції (наприклад, для стимулювання екосистеми) необмежене карбування наражає власників токенів на ризик розмивання та потенційного обвалу цін.





3) Блокування ліквідності: перевірте, чи пул ліквідності проєкту на DEX заблокований на певний період або назавжди. Якщо ні, команда може вилучити ліквідність за власним бажанням, що миттєво обвалить ринок токенів.





4) Концентрація 10 найбільших власників: перевірте розподіл токенів між 10 найбільшими адресами. Висока концентрація збільшує ризик маніпулювання ринком великими власниками, що призводить до волатильності та зниження стабільності цін.





Додаткові індикатори безпеки, доступні за допомогою інструментів ризику DEX+, включають:





1) Перевірка контракту: оцінює, чи є код смартконтракту токена відкритим вихідним кодом і чи відповідає він розгорнутій версії ончейн. Неперевірені контракти функціонують як чорні скриньки, приховуючи потенційні вразливості від публічного огляду.





2) Відмова від права власності: перевіряє, чи відмовилася команда проєкту від адміністративного контролю над контрактом. Збереження такого контролю дозволяє вносити односторонні зміни в поведінку токена, включаючи карбування, заморожування або зміну податків, що може поставити під загрозу активи користувачів.





3) Виявлення пасток (honeypot): визначає, чи накладає токен зловмисні обмеження (наприклад, дозволяє купівлі, але блокує продажі). Результат «Не пастка (honeypot)» означає, що нормальна функціональність торгівлі не порушена.





4) Можливість зміни податків: визначає, чи дозволяє контракт власнику проєкту в будь-який час коригувати ставки податків на купівлю або продаж. Це поширений прихований ризик, коли команди заманюють користувачів низькими комісіями, а потім підвищують податки на продаж, іноді до понад 90%, щоб заблокувати ліквідність.





5) Контроль чорного списку: виявляє, чи включає контракт можливість внесення адрес до чорного списку. Ця функція дозволяє команді обмежити доступ до торгівлі, заморозити активи користувачів або запобігти виходу ранніх інвесторів під час негативних подій.





Поєднуючи ринкові дані з аналізом безпеки смартконтрактів, користувачі можуть сформувати комплексний профіль ризиків будь-якого токена та прийняти обґрунтоване рішення про доцільність його придбання.









Безпека ончейн залишається однією з найскладніших проблем у криптоіндустрії. Згідно з останнім звітом Hacken про безпеку Web3 за перше півріччя 2025 року , загальна вартість криптоактивів, викрадених у першій половині 2025 року, вже перевищила 3,1 млрд $, що перевищує річний рекорд 2024 року в 2,85 млрд $. З цих втрат понад 1,83 млрд $ припадає на вразливості платформ DeFi та CeFi, 600 млн $ — на фішинг та атаки соціальної інженерії, а 263 млн $ — на недоліки смартконтрактів, що робить їх основними джерелами втрат.





З огляду на ці часті загрози, MEXC DEX+ пропонує комплексний захист, а не лише індивідуальну безпеку окремих компонентів. Платформа має комплексну систему безпеки, що охоплює все: від логіки смартконтрактів до фондів захисту користувачів, від проактивної технічної оборони до компенсацій на інституційному рівні.





DEX+ створила надійну систему технічного захисту. ЇЇ основні смартконтракти пройшли суворі аудити провідних компаній, таких як Hacken, що гарантує надійну та безпечну логіку коду, яка мінімізує можливості для атак з самого початку. Крім того, платформа використовує розділення холодних і гарячих гаманців, багаторівневе шифрування та систему контролю ризиків у реальному часі для створення динамічної, багатовимірної матриці виявлення та перехоплення загроз, призначеної для запобігання інцидентам до їх виникнення.





Окрім технічних заходів безпеки, DEX+ також забезпечує зменшення інституційних ризиків. Було створено фонд Guardian Fund у розмірі 100 мільйонів $ для покриття витрат у разі серйозних інцидентів безпеки, таких як системні вразливості або масштабні хакерські атаки, що гарантує користувачам своєчасну та адекватну компенсацію в екстремальних випадках. Адреса гаманця фонду публічно записана ончейн, що дозволяє користувачам перевіряти його баланс та історію транзакцій у режимі реального часу за допомогою оглядачів блокчейну.





Завдяки передовим технічним засобам захисту та прозорому компенсаційному фонду ончейн, MEXC DEX+ підтримує комплексну систему безпеки — від запобігання до захисту, від коду до капіталу. Це дозволяє користувачам досліджувати та використовувати можливості ончейн у безпечному та надійному торговому середовищі.



