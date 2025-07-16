На ринку цифрових валют постійно з'являються нові проєкти та криптовалюти. Завдяки потенціалу високої прибутковості вони також можуть приховувати значні ризики для інвесторів. Термін токен-пастка (honНа ринку цифрових валют постійно з'являються нові проєкти та криптовалюти. Завдяки потенціалу високої прибутковості вони також можуть приховувати значні ризики для інвесторів. Термін токен-пастка (hon
Навчання/Енциклопедія блокчейну/Основи безпеки/Посібник з ... (honeypot)

Посібник з уникнення токенів-пасток (honeypot)

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Новачки#Базові концепції

На ринку цифрових валют постійно з'являються нові проєкти та криптовалюти. Завдяки потенціалу високої прибутковості вони також можуть приховувати значні ризики для інвесторів. Термін токен-пастка (honeypot), означає криптовалюти, які можна лише купувати, але не продавати, або криптовалюти з надзвичайно низькою ліквідністю та проблемами зняття коштів. Цей термін зазвичай використовується інвесторами для опису токенів, які спочатку здаються привабливими, але зрештою обмежують користувачам доступ до їхніх коштів. На цьому мінливому ринку розуміння характеристик і ризиків токенів-пасток (honeypot) стало важливою навичкою для кожного інвестора.

1. Що таке токен-пастка (honeypot)


Токен-пастка (honeypot) — це термін, який часто використовують для опису криптовалют або проєктів, які можна лише купувати, але не продавати. Зазвичай це стосується наступного:
  • Обмеження на зняття коштів: проєкт обмежує можливість користувачів знімати свої кошти, захоплюючи їхні гроші.
  • Низька ліквідність: ринку бракує глибини торгівлі, що дозволяє легко купувати, але не продавати, перешкоджаючи ліквідності.
  • Шахрайські проєкти: деякі зловмисні проєкти навмисно розробляють механізми для захоплення коштів, обмежуючи користувачів у вільній торгівлі чи знятті коштів після інвестування.

2. Причини потрапляння у схему пастки (honeypot)


2.1 Проєкти-клони: проєкти-клони копіюють назви, логотипи та контракти відомих проєктів. Якщо ви уважно не перевірите адресу контракту, ви можете придбати токен-пастку (honeypot).

2.2 Керовані інвестиції: інвесторів часто обманом змушують купити токени-пастки (honeypot) за допомогою шахрайських промоакцій або оманливої реклами в спільнотах та інших каналах.

2.3 Азартний менталітет: деякі інвестори, знаючи, що проєкт ненадійний, все одно інвестують у токени-пастки (honeypot) з азартною думкою, що якщо швидко вийти, то нічого поганого не станеться.

3. Поширені типи схеми пасток (honeypot)


3.1 Контрольована торгівля: творець пастки (honeypot) може ввімкнути або вимкнути функцію торгівлі токеном. Коли інвестори купують, вони можуть торгувати, але коли ціна токена зростає, вони не можуть продавати.

3.2 Змінні ставки податку: творець встановлює високу ставку податку з продажів на транзакції з токенами. З інвесторів, які намагаються продати свої токени, стягуються надмірні податки.

3.3 Чорний список адрес: творець додає до чорного списку адреси інвесторів, які придбали токени, не даючи їм продавати придбане.

3.4 Маніпулювання балансом токенів: творець змінює баланс токенів інвестора за допомогою смартконтракту, гарантуючи, що лише внутрішній запис контракту відображає фактичний баланс. Інвестори бачать нормальний баланс у своєму браузері, але насправді вони не можуть продавати токени понад кількості, записаної в контракті.

3.5 Порогові значення для продажу: творець встановлює нереалістичний поріг для продажу, який набагато перевищує кількість токенів, якими володіє інвестор, що фактично запобігає їх продажу.

4. Як не потрапити в схему пастки (honeypot)


4.1 Перевірка інформації про проєкт: для перевірки токена рекомендується пошук за адресою контракту, а не назвою, щоб не потрапити в пастку проєкту-клона.

4.2 Будьте уважні: проявляйте обережність із промоакціями від друзів у спільнотах і остерігайтеся реклами високоприбутковості. Високі доходи часто означають високі ризики.

4.3 Аудит токенів: використовуйте оглядачі блокчейнів (наприклад, BscScan), щоб перевірити, чи пройшов токен проєкту аудит і верифікацію.

5. Як використовувати MEXC DEX+ для купівлі популярних токенів ончейн


MEXC DEX+ — це децентралізована торгова платформа-агрегат, яка об’єднує кілька DEX та пропонує користувачам найкращі методи торгівлі, зменшуючи прослизання та оптимізуючи витрати на торгівлю. Це найновіше децентралізоване торгове рішення, запущене платформою MEXC.

На сторінці DEX+ ви можете шукати токени, скопіювавши їхню адресу контракту. На сторінці торгівлі ви можете перехресно перевірити токен за допомогою різних параметрів, таких як адреса контракту токена, перевірка безпеки, інформація про аудит, адреси зберігання та дані про пропозицію, щоб уникнути купівлі токенів-пасток (honeypot).


Для отримання додаткової інформації про DEX+ ви можете переглянути статті «Як користуватися MEXC DEX+» і «Поширені запитання щодо MEXC DEX+».

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке копі-трейдинг

Що таке копі-трейдинг

Копі-трейдинг ─ це інвестиційна стратегія в торгівлі криптовалютою, яка дозволяє інвесторам автоматично копіювати торгові дії інших досвідчених трейдерів. Це дуже зручна інвестиційна стратегія для поч

Що таке премаркет торлівля

Що таке премаркет торлівля

1. Що таке премаркет торгівляПремаркет торгівля — це позабіржова (OTC) послуга, яку надає MEXC і яка дозволяє трейдерам купувати та продавати нові токени до того, як вони офіційно пройдуть лістинг на

Що таке MEXC Конвертації

Що таке MEXC Конвертації

MEXC Конвертації — це ексклюзивна функція, яка дозволяє користувачам швидко обмінювати активи між різними криптовалютами без необхідності використання традиційних книг ордерів, розміщення ордерів або

Розрахунок маржі та PNL

Розрахунок маржі та PNL

MEXC пропонує два типи ф'ючерсної торгівлі: ф'ючерси USDT-M (форвардні контракти) і ф'ючерси Coin-M (зворотні контракти). Хоча принципи їх розрахунку схожі, є деякі відмінності. Нижче в цій статті нав

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT