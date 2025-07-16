Посібник з уникнення токенів-пасток (honeypot)





На ринку цифрових валют постійно з'являються нові проєкти та криптовалюти. Завдяки потенціалу високої прибутковості вони також можуть приховувати значні ризики для інвесторів. Термін токен-пастка (honeypot), означає криптовалюти, які можна лише купувати, але не продавати, або криптовалюти з надзвичайно низькою ліквідністю та проблемами зняття коштів. Цей термін зазвичай використовується інвесторами для опису токенів, які спочатку здаються привабливими, але зрештою обмежують користувачам доступ до їхніх коштів. На цьому мінливому ринку розуміння характеристик і ризиків токенів-пасток (honeypot) стало важливою навичкою для кожного інвестора.









Токен-пастка (honeypot) — це термін, який часто використовують для опису криптовалют або проєктів, які можна лише купувати, але не продавати. Зазвичай це стосується наступного:

Обмеження на зняття коштів: проєкт обмежує можливість користувачів знімати свої кошти, захоплюючи їхні гроші.

Низька ліквідність: ринку бракує глибини торгівлі, що дозволяє легко купувати, але не продавати, перешкоджаючи ліквідності.

Шахрайські проєкти: деякі зловмисні проєкти навмисно розробляють механізми для захоплення коштів, обмежуючи користувачів у вільній торгівлі чи знятті коштів після інвестування.









2.1 Проєкти-клони: проєкти-клони копіюють назви, логотипи та контракти відомих проєктів. Якщо ви уважно не перевірите адресу контракту, ви можете придбати токен-пастку (honeypot).





2.2 Керовані інвестиції: інвесторів часто обманом змушують купити токени-пастки (honeypot) за допомогою шахрайських промоакцій або оманливої реклами в спільнотах та інших каналах.





2.3 Азартний менталітет: деякі інвестори, знаючи, що проєкт ненадійний, все одно інвестують у токени-пастки (honeypot) з азартною думкою, що якщо швидко вийти, то нічого поганого не станеться.









3.1 Контрольована торгівля: творець пастки (honeypot) може ввімкнути або вимкнути функцію торгівлі токеном. Коли інвестори купують, вони можуть торгувати, але коли ціна токена зростає, вони не можуть продавати.





3.2 Змінні ставки податку: творець встановлює високу ставку податку з продажів на транзакції з токенами. З інвесторів, які намагаються продати свої токени, стягуються надмірні податки.





3.3 Чорний список адрес: творець додає до чорного списку адреси інвесторів, які придбали токени, не даючи їм продавати придбане.





3.4 Маніпулювання балансом токенів: творець змінює баланс токенів інвестора за допомогою смартконтракту, гарантуючи, що лише внутрішній запис контракту відображає фактичний баланс. Інвестори бачать нормальний баланс у своєму браузері, але насправді вони не можуть продавати токени понад кількості, записаної в контракті.





3.5 Порогові значення для продажу: творець встановлює нереалістичний поріг для продажу, який набагато перевищує кількість токенів, якими володіє інвестор, що фактично запобігає їх продажу.









4.1 Перевірка інформації про проєкт: для перевірки токена рекомендується пошук за адресою контракту, а не назвою, щоб не потрапити в пастку проєкту-клона.





4.2 Будьте уважні: проявляйте обережність із промоакціями від друзів у спільнотах і остерігайтеся реклами високоприбутковості. Високі доходи часто означають високі ризики.





4.3 Аудит токенів: використовуйте оглядачі блокчейнів (наприклад, BscScan), щоб перевірити, чи пройшов токен проєкту аудит і верифікацію.









MEXC DEX+ — це децентралізована торгова платформа-агрегат, яка об’єднує кілька DEX та пропонує користувачам найкращі методи торгівлі, зменшуючи прослизання та оптимізуючи витрати на торгівлю. Це найновіше децентралізоване торгове рішення, запущене платформою MEXC.





На сторінці DEX+ ви можете шукати токени, скопіювавши їхню адресу контракту. На сторінці торгівлі ви можете перехресно перевірити токен за допомогою різних параметрів, таких як адреса контракту токена, перевірка безпеки, інформація про аудит, адреси зберігання та дані про пропозицію, щоб уникнути купівлі токенів-пасток (honeypot).













Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.