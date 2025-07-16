Як прив'язати Google Authenticator





Двофакторна аутентифікація (2FA) – це метод безпеки, який вимагає від користувача пройти два або більше різних типів перевірки. Це гарантує, що навіть якщо пароль буде викрадено або скомпрометовано, неавторизованим особам буде складніше отримати доступ до акаунту. Цей метод значно підвищує безпеку акаунтів користувачів.





Поширеними формами двофакторної аутентифікації є коди підтвердження SMS, динамічні коди підтвердження (наприклад, Google Authenticator) та біометрична ідентифікація (наприклад, розпізнавання обличчя або розблокування за відбитками пальців). Платформа MEXC використовує двофакторну аутентифікацію для входу в акаунт, переказу коштів та інших транзакцій, щоб гарантувати безпеку активів користувачів.



