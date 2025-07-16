1. Що таке Двофакторна аутентифікація (2FA) Двофакторна аутентифікація (2FA) – це метод безпеки, який вимагає від користувача пройти два або більше різних типів перевірки. Це гарантує, що навіть якщо 1. Що таке Двофакторна аутентифікація (2FA) Двофакторна аутентифікація (2FA) – це метод безпеки, який вимагає від користувача пройти два або більше різних типів перевірки. Це гарантує, що навіть якщо
Як прив'язати Google Authenticator

16 липня 2025MEXC
0m
#Базовий#Новачки
Двофакторна аутентифікація (2FA) – це метод безпеки, який вимагає від користувача пройти два або більше різних типів перевірки. Це гарантує, що навіть якщо пароль буде викрадено або скомпрометовано, неавторизованим особам буде складніше отримати доступ до акаунту. Цей метод значно підвищує безпеку акаунтів користувачів.

Поширеними формами двофакторної аутентифікації є коди підтвердження SMS, динамічні коди підтвердження (наприклад, Google Authenticator) та біометрична ідентифікація (наприклад, розпізнавання обличчя або розблокування за відбитками пальців). Платформа MEXC використовує двофакторну аутентифікацію для входу в акаунт, переказу коштів та інших транзакцій, щоб гарантувати безпеку активів користувачів.

У цій статті ви знайдете детальний посібник про те, як налаштувати та використовувати Google Authenticator.

2. Що таке Google Authenticator


Google Authenticator – це інструмент динамічних паролів, який працює аналогічно до динамічної верифікації на основі SMS. Після прив'язки він генерує динамічний код підтвердження кожні 30 секунд. Його можна використовувати навіть без Інтернету.

3. Важливість прив'язки Google Authenticator


Після включення Google Authenticator безпека входу до системи, торгівля та зняття коштів на MEXC буде значно підвищена, що ефективно знизить ймовірність фінансових збитків через крадіжку паролів від акаунтів хакерами.

4. Як завантажити Google Authenticator


Для користувачів iOS: увійдіть в App Store і знайдіть Google Authenticator для завантаження.
Для користувачів Android: увійдіть до Google Play Store і знайдіть Google Authenticator для завантаження.

5. Як прив'язати Google Authenticator


Крок 1. Увійдіть до свого акаунту, клацніть на значок користувача у верхньому правому куті. Виберіть [Безпека].


Крок 2. Клацніть, щоб прив'язати Google Authenticator.


Крок 3. Якщо ви вже завантажили та встановили Google Authenticator, клацніть безпосередньо [Далі]. Якщо ви цього не зробили, ви можете відсканувати QR-код на сторінці, щоб установити та завантажити застосунок.

Користувачі iOS можуть перейти в App Store і переглянути демонстраційне відео про конкретні кроки, а користувачі Android можуть перейти до Google Play, щоб переглянути демонстраційне відео про конкретні кроки.


Крок 4. Відкрийте Google Authenticator, відскануйте QR-код або скопіюйте ключ і додайте його до Google Authenticator.

У той же час не забудьте зберегти резервну копію ключа в безпечному місці. Ключ можна використовувати для відновлення Google Authenticator у разі заміни або втрати телефону. Будь ласка, збережіть резервну копію вищезазначеного ключа, перш ніж прив’язувати.


Крок 5. Клацніть [Отримати код]. Введіть код підтвердження, отриманий на прив'язану адресу електронної пошти, і введіть код із Google Authenticator, скопіювавши його. Коли введете, клацніть [Підтвердити], щоб прив'язати Google Authenticator.



