Як використовувати функцію TP/SL для лімітного ордера





Спотові лімітні ордери – це тип ордерів, які ви розміщуєте на спотовому ринку MEXC для купівлі або продажу деякої кількості активів за певною або кращою ціною. Встановлення стоп-лосу (SL) і тейк-профіту (TP) передбачає одночасне встановлення двох тригерних цін при розміщенні такого ордера. Ці умови забезпечують автоматичне виконання відповідних торгових угод при досягненні певного прибутку або запобігання надмірним збиткам.









Функція лімітного ордера TP/SL передбачає одночасне встановлення ціни тейк-профіту та/або ціни стоп-лосу при розміщенні лімітного ордера (тобто купівля або продаж за певною ціною). Ці дві ціни є попередньо встановленими рівнями, які використовуються для спрацювання торгової системи, щоб автоматично виконувати певні операції при їх досягненні.













Функція TP/SL для лімітного ордера може спрацювати лише після того, як лімітний ордер на купівлю буде повністю виконаний.





Налаштувати функцію TP/SL для ордерів на продаж можна одночасно з розміщенням лімітного ордера.





В рамках функції TP/SL спрацює тільки один ордер на продаж, тоді як інший ордер буде скасовано.









Функція TP/SL для лімітного ордера може спрацювати лише тоді, коли лімітний ордер на продаж буде повністю виконаний.





Налаштувати функцію TP/SL для ордерів на купівлю можна одночасно з розміщенням лімітного ордера.





В рамках функції TP/SL спрацює тільки один ордер на купівлю, тоді як інший ордер буде скасовано.









Якщо поточна ціна токена MX становить 2,75 USDT/MX, а ви бажаєте купити його за нижчою ціною, встановіть ціну купівлі для вашого лімітного ордера на рівні 2 USDT/MX, вказавши кількість MX, яку бажаєте купити. Крім того, якщо ви очікуєте, що токен MX підніметься до 3,5 USDT/MX, необхідно зафіксувати прибуток на цьому рівні ціни.













Вкажіть бажану ціну і кількість токенів для купівлі, наприклад, 2 USDT/MX і 100 токенів MX.





Після завершення налаштувань лімітний ордер на купівлю буде очікувати на спрацювання.









На цьому етапі потрібно встановити ціну тейк-профіту (TP):





Тригерна ціна TP (ордер на продаж): коли токен MX знаходиться у висхідному тренді, то ця ціна (B) спрацює. У цьому сценарії можна встановити її на рівні 3,5 USDT/MX.









Якщо є побоювання, що MX не зможе піднятися до 3,5 USDT/MX, а також існує загроза низхідного тренду і ви бажаєте закрити позицію на рівні 1,5 USDT/MX.





На цьому етапі вам потрібно встановити ціну за функцією стоп-лос (SL):





Тригерна ціна SL (ордер на продаж): коли токен MX знаходиться в низхідному тренді, то ця ціна (B1) спрацює. У цьому сценарії можна встановити її на рівні 1,5 USDT/MX.









Орієнтовний прибуток:





= 3,5 USDT/MX x 100 - 2 USDT/MX x 100

= 350 USDT - 200 USDT

= 150 USDT





Орієнтовні збитки:





= 2 USDT/MX x 100 - 1,5 USDT/MX x 100

= 200 USDT - 150 USDT

= - 50 USDT













Функція TP/SL для лімітного ордера передбачає два способи торгівлі: спочатку купити, потім продати, або спочатку продати, потім купити.





Стоп-лімітні ордери передбачають лише один спосіб торгівлі: купути або продати.









Функція TP/SL для лімітного ордера підходить для складних систем торгівлі:





Наприклад, можна використовувати такі торгові стратегії, як продаж за високими цінами і купівля за низькими, подібно до практики "шорт" цифрових активів.





Стоп-лімітні ордери підходять для відносно простих систем торгівлі:





Наприклад, можна використовувати цю функцію для виконання одного ордера на купівлю або продаж, який відповідає вашим уподобанням.













вебсайт MEXC. (1). Перейдіть на





сторінку спотової торгівлі MEXC. (2). Перейдіть наMEXC.





(3). Встановіть параметр [Ліміт] на панелі ордерів.









(4). Налаштуйте параметри TP/SL.













Значення TP/SL спрацьовують, коли відповідний лімітний ордер повністю виконаний. Якщо лімітний ордер виконаний лише частково, функції TP/SL не будуть активовані, навіть якщо будуть досягнуті встановлені тригерні ціни для TP/SL.





При встановленні лімітного ордера (ордера на купівлю) і значення TP/SL, система використовує кількість повністю виконаного лімітного ордера як кількість ордера для TP/SL.





При встановленні лімітного ордера (ордера на продаж) і значення TP/SL, система використовує суму повністю виконаного лімітного ордера як суму ордера для TP/SL.





Причини, через які значення TP/SL можуть не спрацювати після досягнення вказаних цін:





a. Недостатній баланс на рахунку користувача під час створення ордера TP/SL призводить до неможливості створення ордера.





b. Попередньо створені ордери TP/SL не відповідають мінімальній сумі ордера, встановленій на платформі, що призводить до неможливості створення ордера.





Навчальні посібники та інструкції можуть відрізнятися для різних операційних систем. Перевірте вашу поточну операційну систему для отримання точної інформації.









Функція TP/SL для лімітного ордера може допомогти отримати прибуток і обмежити збитки на спотовій торгівлі, як на ринку купівлі, так і на продажу. В угодах можна встановити заздалегідь визначені рівні цін для TP/SL. Під час фактичної торгівлі, як тільки лімітний ордер буде виконано, ціни TP/SL спрацюють в залежності від ринкових умов.





Попередження про ризики: перевагою встановлення SL/TP для лімітних ордерів є те, що це може допомогти інвесторам контролювати ризики і автоматизувати торгівлю. Однак недоліком є те, що волатильність ринку може призвести до того, що ордери не будуть виконані так, як очікувалося. Використовуючи цю функцію, важливо стежити за ринковими коливаннями і ризиками, а також переконатися, що ваша торгова стратегія відповідає вашим інвестиційним цілям і толерантності до ризику.





Відмова від відповідальності: торгівля криптовалютою пов'язана з ризиком. Ця інформація не надає консультацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів







