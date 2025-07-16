Спотові лімітні ордери – це тип ордерів, які ви розміщуєте на спотовому ринку MEXC для купівлі або продажу деякої кількості активів за певною або кращою ціною. Встановлення стоп-лосу (SL) і тейк-профіСпотові лімітні ордери – це тип ордерів, які ви розміщуєте на спотовому ринку MEXC для купівлі або продажу деякої кількості активів за певною або кращою ціною. Встановлення стоп-лосу (SL) і тейк-профі
Як використовувати функцію TP/SL для лімітного ордера

16 липня 2025MEXC
Спотові лімітні ордери – це тип ордерів, які ви розміщуєте на спотовому ринку MEXC для купівлі або продажу деякої кількості активів за певною або кращою ціною. Встановлення стоп-лосу (SL) і тейк-профіту (TP) передбачає одночасне встановлення двох тригерних цін при розміщенні такого ордера. Ці умови забезпечують автоматичне виконання відповідних торгових угод при досягненні певного прибутку або запобігання надмірним збиткам.

1. Визначення лімітного ордера TP/SL


Функція лімітного ордера TP/SL передбачає одночасне встановлення ціни тейк-профіту та/або ціни стоп-лосу при розміщенні лімітного ордера (тобто купівля або продаж за певною ціною). Ці дві ціни є попередньо встановленими рівнями, які використовуються для спрацювання торгової системи, щоб автоматично виконувати певні операції при їх досягненні.

2. Умови виконання


2.1 Односторонній лімітний ордер: купівля цифрових активів


  • Функція TP/SL для лімітного ордера може спрацювати лише після того, як лімітний ордер на купівлю буде повністю виконаний.

  • Налаштувати функцію TP/SL для ордерів на продаж можна одночасно з розміщенням лімітного ордера.

  • В рамках функції TP/SL спрацює тільки один ордер на продаж, тоді як інший ордер буде скасовано.

2.2 Односторонній лімітний ордер: продаж цифрових активів


  • Функція TP/SL для лімітного ордера може спрацювати лише тоді, коли лімітний ордер на продаж буде повністю виконаний.

  • Налаштувати функцію TP/SL для ордерів на купівлю можна одночасно з розміщенням лімітного ордера.

  • В рамках функції TP/SL спрацює тільки один ордер на купівлю, тоді як інший ордер буде скасовано.

2.3 Приклад використання (на прикладі токена MX)


Якщо поточна ціна токена MX становить 2,75 USDT/MX, а ви бажаєте купити його за нижчою ціною, встановіть ціну купівлі для вашого лімітного ордера на рівні 2 USDT/MX, вказавши кількість MX, яку бажаєте купити. Крім того, якщо ви очікуєте, що токен MX підніметься до 3,5 USDT/MX, необхідно зафіксувати прибуток на цьому рівні ціни.


(1). Налаштування лімітного ордера


  • Вкажіть бажану ціну і кількість токенів для купівлі, наприклад, 2 USDT/MX і 100 токенів MX.

  • Після завершення налаштувань лімітний ордер на купівлю буде очікувати на спрацювання.

(2). Використання функції тейк-профіт з лімітним ордером


На цьому етапі потрібно встановити ціну тейк-профіту (TP):

  • Тригерна ціна TP (ордер на продаж): коли токен MX знаходиться у висхідному тренді, то ця ціна (B) спрацює. У цьому сценарії можна встановити її на рівні 3,5 USDT/MX.

(3). Використання функції стоп-лос (SL) з лімітним ордером


  • Якщо є побоювання, що MX не зможе піднятися до 3,5 USDT/MX, а також існує загроза низхідного тренду і ви бажаєте закрити позицію на рівні 1,5 USDT/MX.

На цьому етапі вам потрібно встановити ціну за функцією стоп-лос (SL):

  • Тригерна ціна SL (ордер на продаж): коли токен MX знаходиться в низхідному тренді, то ця ціна (B1) спрацює. У цьому сценарії можна встановити її на рівні 1,5 USDT/MX.

(4). Орієнтовний прибуток/збитки (за виключенням комісії за торгівлю)


  • Орієнтовний прибуток:

= 3,5 USDT/MX x 100 - 2 USDT/MX x 100
= 350 USDT - 200 USDT
= 150 USDT

  • Орієнтовні збитки:

= 2 USDT/MX x 100 - 1,5 USDT/MX x 100
= 200 USDT - 150 USDT
= - 50 USDT

2.4 Порівняння між функцією TP/SL лімітного ордера та стоп-лімітним ордером


(1). Способи торгівлі


  • Функція TP/SL для лімітного ордера передбачає два способи торгівлі: спочатку купити, потім продати, або спочатку продати, потім купити.

  • Стоп-лімітні ордери передбачають лише один спосіб торгівлі: купути або продати.

(2). Використання


  • Функція TP/SL для лімітного ордера підходить для складних систем торгівлі:

Наприклад, можна використовувати такі торгові стратегії, як продаж за високими цінами і купівля за низькими, подібно до практики "шорт" цифрових активів.

  • Стоп-лімітні ордери підходять для відносно простих систем торгівлі:

Наприклад, можна використовувати цю функцію для виконання одного ордера на купівлю або продаж, який відповідає вашим уподобанням.

3. Послідовність дій (на прикладі токена MX)


3.1 Офіційний вебсайт MEXC


(1). Перейдіть на вебсайт MEXC.

(2). Перейдіть на сторінку спотової торгівлі MEXC.

(3). Встановіть параметр [Ліміт] на панелі ордерів.


(4). Налаштуйте параметри TP/SL.


3.2 Нагадування


  • Значення TP/SL спрацьовують, коли відповідний лімітний ордер повністю виконаний. Якщо лімітний ордер виконаний лише частково, функції TP/SL не будуть активовані, навіть якщо будуть досягнуті встановлені тригерні ціни для TP/SL.

  • При встановленні лімітного ордера (ордера на купівлю) і значення TP/SL, система використовує кількість повністю виконаного лімітного ордера як кількість ордера для TP/SL.

  • При встановленні лімітного ордера (ордера на продаж) і значення TP/SL, система використовує суму повністю виконаного лімітного ордера як суму ордера для TP/SL.

  • Причини, через які значення TP/SL можуть не спрацювати після досягнення вказаних цін:

a. Недостатній баланс на рахунку користувача під час створення ордера TP/SL призводить до неможливості створення ордера.

b. Попередньо створені ордери TP/SL не відповідають мінімальній сумі ордера, встановленій на платформі, що призводить до неможливості створення ордера.

  • Навчальні посібники та інструкції можуть відрізнятися для різних операційних систем. Перевірте вашу поточну операційну систему для отримання точної інформації.

4. Висновок


Функція TP/SL для лімітного ордера може допомогти отримати прибуток і обмежити збитки на спотовій торгівлі, як на ринку купівлі, так і на продажу. В угодах можна встановити заздалегідь визначені рівні цін для TP/SL. Під час фактичної торгівлі, як тільки лімітний ордер буде виконано, ціни TP/SL спрацюють в залежності від ринкових умов.

Попередження про ризики: перевагою встановлення SL/TP для лімітних ордерів є те, що це може допомогти інвесторам контролювати ризики і автоматизувати торгівлю. Однак недоліком є те, що волатильність ринку може призвести до того, що ордери не будуть виконані так, як очікувалося. Використовуючи цю функцію, важливо стежити за ринковими коливаннями і ризиками, а також переконатися, що ваша торгова стратегія відповідає вашим інвестиційним цілям і толерантності до ризику.

Відмова від відповідальності: торгівля криптовалютою пов'язана з ризиком. Ця інформація не надає консультацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке премаркет торлівля

Що таке премаркет торлівля

1. Що таке премаркет торгівляПремаркет торгівля — це позабіржова (OTC) послуга, яку надає MEXC і яка дозволяє трейдерам купувати та продавати нові токени до того, як вони офіційно пройдуть лістинг на

Що таке MEXC Конвертації

Що таке MEXC Конвертації

MEXC Конвертації — це ексклюзивна функція, яка дозволяє користувачам швидко обмінювати активи між різними криптовалютами без необхідності використання традиційних книг ордерів, розміщення ордерів або

Що таке написи Bitcoin?

Що таке написи Bitcoin?

&#34;Написи Bitcoin&#34; — це процес запису контенту в satoshi за допомогою протоколу Ordinals. Записана інформація може включати текст, зображення, відео, аудіо тощо.Найпоширеніші написи Bitcoin в ос

Як вирішити проблеми з ордерами

Як вирішити проблеми з ордерами

Під час спотової торгівлі на MEXC ви можете зіткнутися з наступними проблемами з вашими ордерами. Будь ласка, зверніться до відповідних рішень для кожної з цих проблем.1. Проблеми з невиконаними ордер

