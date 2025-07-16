Що таке написи Bitcoin?









"Написи Bitcoin" — це процес запису контенту в satoshi за допомогою протоколу Ordinals. Записана інформація може включати текст, зображення, відео, аудіо тощо.





Найпоширеніші написи Bitcoin в основному поділяються на дві категорії: текстові написи та написи на основі зображень, які зазвичай називають токенами BRC-20 та Bitcoin NFT.













На нещодавньому "бичачому" ринку сплеск популярності NFT спонукав розробників вивчати способи випуску NFT в мережі Bitcoin. Через відсутність підтримки смартконтрактів у мережі Bitcoin, пряма емісія NFT стикається з обмеженнями.





Наприкінці 2022 року розробник мережі Bitcoin Кейсі представив NFT–протокол Ordinals в основній мережі Bitcoin. Протокол запровадив концепції Ordinals та Inscriptions (написів). Протокол Ordinals полегшує випуск NFT в мережі Bitcoin, вбудовуючи їх в найменшу одиницю Bitcoin, satoshi, і пов'язуючи унікальний серійний номер (Ordinals) з кожним satoshi. Цей зв'язок між satoshi та різними формами контенту, такими як зображення, текст і відео, призводить до створення унікальних і незамінних NFT.





Впровадження протоколу Ordinals привернуло увагу ринку, спонукаючи старіші протоколи NFT розглянути можливість запуску нових проєктів в мережі Bitcoin. Зокрема, команда Yuga Labs, відома завдяки яхт-клубу Bored Ape, представила новий проєкт під назвою TwelveFold в мережі Bitcoin.









На основі протоколу Ordinals розробник Domo представив стандарт BRC-20 для випуску взаємозамінних токенів в мережі Bitcoin. ORDI — це перший токен BRC-20, запущений в блокчейні Bitcoin, із загальною кількістю 21 мільйон.





Стандарт BRC-20 швидко набув популярності на ринку, що призвело до появи різних токенів BRC-20. Нещодавно кілька провідних бірж додали токени BRC-20 до своїх лістингів, що ще більше підігріло загальний ажіотаж на ринку.









Надихнувшись протоколом Ordinals, співзасновник Genius Том Леман представив протокол Ethereum Inscriptions, Ethscriptions, з метою знизити витрати на карбування NFT і сприяти розвитку NFT–простору.





Всупереч очікуванням, ця концепція не отримала підтримки з боку спільноти та різних NFT-проєктів. Тим не менш, геймплей, схожий на токени BRC20, зберігся в Ethereum, а ETHS став першим токеном протоколу Ethscriptions.









Незважаючи на широке використання протоколу Ordinals, він все ще має свої недоліки. У відповідь на ці обмеження з'явилися нові протоколи, такі як Atomicals, Runes & Pipe і Taproot Assets. Поряд з цими протоколами, кілька ранніх проєктів привернули увагу ринку і викликали інтерес до поточної ринкової тенденції.









2.1 Незамінність: після того, як напис зроблено, інші не можуть додати свій власний, що гарантує унікальність кожного напису.





2.2 Порівняно справедливий: участь відкрита для всіх без жодних застережень, що є ключовим фактором, який сприяє популярності написів.





2.3 Відповідно до черги: транзакції з вищими комісіями отримують пріоритетну обробку, що відповідає логіці майнерів Bitcoin, які віддають перевагу транзакціям з вищими комісіями.





2.4 Обмежена кількість: кількість може бути обмежена під час створення напису і не може бути змінена після цього.





2.5 Захист від несанкціонованого доступу: написи Bitcoin зберігаються безпосередньо в мережі Bitcoin, а не в сховищах на кшталт IPFS.









У міру того, як ринковий попит на написи Bitcoin зростає, дискусії навколо них тривають безперервно.





Прихильники стверджують, що введення написів не тільки підвищило комісію за транзакції для майнерів Bitcoin, але й посилило загальну безпеку мережі Bitcoin. Нещодавній ажіотаж на ринку навколо токенів BRC-20 співпав зі сплеском комісії мережі Bitcoin, що свідчить про збільшення доходів майнерів. У той же час, вищі заробітки майнерів діють як магніт, залучаючи більше майнерів і зміцнюючи надійну безпеку мережі Bitcoin.





Противники стверджують, що написи призвели до появи значної кількості спаму, що призводить до "атак" на мережу Bitcoin. Крім того, вони висловлюють занепокоєння щодо потенційних значних ризиків, пов'язаних з централізованим методом обліку, що покладається на індексатори. Примітно, що розробник Bitcoin Core Люк представляє цю протилежну точку зору.





Незважаючи на триваючі дебати, ринковий ентузіазм і запал криптоспільноти продовжують процвітати. Токени серії BRC-20 значно зросли, а подібні геймплеї вийшли за межі мережі Bitcoin і поширилися на інші блокчейн-мережі.









Тенденція написів розпочалася в мережі Bitcoin, а згодом поширилася на різні блокчейни. Після широкого розповсюдження написів, подібні геймплеї були послідовно впроваджені в таких блокчейнах, як Ethereum, Solana, Avalanche (AVAX), Polygon, BNB Chain та інших.





Згідно з останніми даними торгового ринку, мінімальна ціна написів ETH і Facet в мережі Ethereum становить 5,798 ETH і 0,778 ETH відповідно. Порівняно з ціною карбування 1 USDT на той час, вони зросли на понад 13 000% та 1700% відповідно.





Мінімальна ціна написів SOLS в мережі Solana наразі становить 74 SOL, а ціна карбування - приблизно 5 USDT, що свідчить про зростання на 1100%.





Мінімальна ціна написів BNBS у мережі BNB Chain наразі становить 6,25 BNB, а ціна карбування - приблизно 0,02 USDT, тобто вона зросла на понад 76 000%.





Ефект багатства, який генерують написи, приваблює багатьох користувачів, і на сцену виходять все більше професійних команд і гравців, які змагаються в карбуванні написів за допомогою скриптів та інших методів. Однак для пересічних роздрібних гравців участь у карбуванні написів може бути досить складним завданням. Їм часто залишається варіант виходу на вторинний ринок.





Крім того, токени серії BRC-20 стали кращим вибором для більшої кількості роздрібних інвесторів. Нещодавні досягнення топових токенів, таких як ORDI і SATS, дозволили багатьом користувачам отримати значні прибутки.









