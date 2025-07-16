1. Що таке премаркет торгівля Премаркет торгівля — це позабіржова (OTC) послуга, яку надає MEXC і яка дозволяє трейдерам купувати та продавати нові токени до того, як вони офіційно пройдуть лістинг на1. Що таке премаркет торгівля Премаркет торгівля — це позабіржова (OTC) послуга, яку надає MEXC і яка дозволяє трейдерам купувати та продавати нові токени до того, як вони офіційно пройдуть лістинг на
Що таке премаркет торлівля

16 липня 2025MEXC
0m
1. Що таке премаркет торгівля


Премаркет торгівля — це позабіржова (OTC) послуга, яку надає MEXC і яка дозволяє трейдерам купувати та продавати нові токени до того, як вони офіційно пройдуть лістинг на біржі криптовалют. Цей підхід дозволяє покупцям і продавцям незалежно встановлювати та узгоджувати ціни, надаючи можливість торгувати за бажаною ціною. Завдяки премаркет торгівлі MEXC ви можете отримати конкурентну перевагу до того, як токени вийдуть на відкритий ринок. Дізнавайтеся про торговий процес та вимоги, щоб збільшити свої шанси на успішну торгівлю.

2. Переваги премаркет торгівлі


Премаркет торгівля на MEXC дає інвесторам можливість заробити на ринку та отримати перевагу перед офіційним лістингом нових токенів. Інвестори мають можливість отримати потенційну перевагу, купуючи популярні токени на ринку на більш вигідних умовах порівняно з торгівлею після лістингу нових токенів.

3. Як вести премаркет торгівлю на MEXC


На офіційному вебсайті MEXC клацніть на [Спот] і виберіть [Премаркет торгівля], щоб перейти на сторінку премаркет торгівлі. Тут ви можете переглянути доступні токени та клацнути на [Торгівля], щоб перейти на сторінку премаркет торгівлі відповідного токена.


3.1 Яким чином купити


Клацніть на [Створити ордер] та введіть ціну і кількість токена, який ви бажаєте купити. Перевіривши деталі, установіть прапорець, щоб прийняти відповідну угоду користувача, а потім клацніть на [Купити], щоб розмістити ордер.


Крім того, ви можете знайти в книзі ордерів наявні ордери на продаж, які відповідають вашим вимогам, і клацнути на [Купити], щоб купити токени за ціною, вказаною продавцем.


Після того, як ваш ордер буде виконано, вам залишиться лише дочекатися розрахунку.

3.2 Яким чином продати


Клацніть на [Створити ордер] та введіть ціну і кількість токена, який ви хочете продати. Перевіривши деталі, установіть прапорець, щоб прийняти відповідну угоду користувача, а потім клацніть на [Продати], щоб розмістити ордер.


Крім того, ви можете знайти в книзі ордерів наявні ордери на купівлю, які відповідають вашим вимогам, і клацнути на [Продати], щоб продати токени за вказаною покупцем ціною.


Після того, як ваш ордер буде виконано, вам залишиться лише дочекатися розрахунку.

3.3 Як здійснити розрахунок


Якщо ви покупець, після виконання ордера просто дочекайтеся часу розрахунку. Якщо продавець виконає зобов'язання, ви отримаєте токени в кількості, яка відповідає вашому ордеру. Якщо продавець не виконує зобов'язання, ви отримаєте компенсацію від продавця.

Якщо ви продавець, переконайтеся, що на вашому спотовому рахунку є достатня кількість токенів, щоб виконати свої зобов'язання щодо поставки до часу розрахунку. Будь ласка, дочекайтеся часу розрахунку. Ваші токени будуть безпечно переказані на рахунок покупця, і процес розрахунку буде успішно завершено.

Премаркет торгівля на MEXC наразі доступна як на вебсайті, так і в застосунку. Процес роботи з продуктом однаковий для обох платформ.

На головній сторінці застосунку MEXC торкніться [Ще] - [Загальні функції] - [Премаркет торгівля], щоб перейти на сторінку премаркет торгівлі. Тут ви можете переглянути доступні токени та торкнутися [Торгівля], щоб перейти на сторінку премаркет торгівлі відповідного токена і розпочати торгівлю.


4. Ризики премаркет торгівлі


Покупець отримає компенсацію, але не отримає відповідні токени, якщо продавець не здійснить поставку токенів повністю або вчасно. Для продавців нездатність поставити токени повністю та вчасно призведе до втрати забезпечення ордера.

Крім того, премаркет торгівля пропонує ранній доступ до токенів, що означає значні коливання цін до того, як токени офіційно пройдуть лістинг. Тому користувачі повинні уважно та ретельно оцінити умови торгівлі токеном, перш ніж вирішити, інвестувати чи торгувати.

5. Комісія за премаркет торгівлю


Під час премаркет торгівлі, незалежно від того, чи є ви покупцем, чи продавцем, стягується комісія за торгівлю. Ви можете переглянути поточні ставки комісії за торгівлю на сторінці премаркет торгівлі токена, яким ви хочете торгувати. Наприклад, ставка комісії для токена MEMEFI показана на зображенні нижче.


Наразі платформа MEXC пропонує обмежену за часом подію без комісії за торгівлю, що допомагає користувачам заощадити на витратах за торгівлю та отримати більше прибутку. Важливо зазначити, що комісія за торгівлю все одно стягуватиметься навіть у разі, якщо розрахунок не буде успішним. MEXC відшкодує комісію за торгівлю, лише якщо ордер не буде виконано або лістинг проєкту скасовано.

Якщо ви хочете дізнатися більше про премаркет торгівлю, ви можете звернутися до статті "Поширені запитання про премаркет торгівлю".

Відмова від відповідальності: ця інформація не надає консультацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


