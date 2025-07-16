Що таке MEXC Конвертації





MEXC Конвертації — це ексклюзивна функція, яка дозволяє користувачам швидко обмінювати активи між різними криптовалютами без необхідності використання традиційних книг ордерів, розміщення ордерів або процесів зіставлення. Цей сервіс вирізняється швидкістю, простотою та можливістю здійснювати транзакції миттєво, не чекаючи зіставлення на ринку. Ця функція ефективна і зручна у використанні, що робить обмін криптовалют безперебійним для всіх користувачів платформи MEXC.









1.1 Миттєва конвертація：Продукт MEXC Конвертації дозволяє користувачам миттєво обмінювати криптовалюту. Просто виберіть токен і суму, а система забезпечить негайну конвертацію на основі поточного обмінного курсу на ринку, завершивши транзакцію всього за кілька секунд.





1.2 Не потрібно розміщувати ордери або чекати на зіставлення：На відміну від традиційних бірж, завдяки MEXC Конвертації більше нема потреби розміщувати ордери в книзі ордерів або чекати відповідних покупців чи продавців. Користувачам просто потрібно вибрати торгову пару, а система автоматично підбере найкращий варіант обміну.





1.3 Без комісії за транзакції：Після підтвердження обмінного курсу конвертація автоматично розраховується в спотовому рахунку користувача без додаткових витрат.





1.4 Немає ризику прослизання：MEXC Конвертації пропонує фіксовані обмінні курси, гарантуючи, що користувачі не стикаються із прослизанням (відхиленням ціни), яке зазвичай спостерігається під час торгівлі на основі книги ордерів. Це гарантує, що користувачі точно знають, що вони отримають під час обміну.





1.5 Спрощений користувацький досвід：MEXC Конвертації має інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс. Користувачам потрібно лише вибрати валюту та суму, і одним клацанням миші вони зможуть здійснити конвертацію — жодних складних конфігурацій не потрібно.





1.6 Підтримка широкого спектра активів：MEXC Конвертації підтримує конвертацію між різними популярними криптовалютами та стейблкоїнами, забезпечуючи користувачам гнучкість і зручність у проведенні транзакцій.









Функція MEXC Конвертації тепер офіційно доступна. Ми продемонструємо, як нею користуватися як на вебсайті, так і у застосунку.









Крок 1. Перейдіть на Спот → Конвертації. Перейдіть на офіційний вебсайт MEXC і увійдіть у свій акаунт. На верхній панелі навігації клацніть на









Крок 2. Виберіть криптовалюти та суму для обміну. У цьому прикладі ми продемонструємо, як конвертувати USDT у MX. Введіть суму USDT і клацніть на [Попередній перегляд конвертації].





Примітка. Після введення суми USDT або MX у режимі реального часу з'явиться відповідна сума іншого токена. Ви можете перемикатися між токенами у будь-який час. Якщо вашого балансу недостатньо, з'явиться сповіщення з пропозицією депонувати додаткові кошти.









Крок 3. На сторінці попереднього перегляду з'явиться 8-секундний зворотний відлік, який зафіксує обмінний курс. Клацніть на [Конвертувати]. Після успішного обміну USDT буде вирахувано, а MX буде зараховано на ваш спотовий рахунок.





Якщо обмін не вдається через коливання курсу, ви можете клацнути на [Оновити котирування], щоб повторити спробу конвертації.













Крок 1. На головній сторінці торкніться Ще → Загальні функції → Конвертації.





Крок 2. Виберіть криптовалюти та суми, які ви хочете конвертувати. У цьому демонстраційному прикладі ми будемо конвертувати USDT в MX. Введіть суму USDT і торкніться [Попередній перегляд конвертації].





Крок 3. На сторінці попереднього перегляду ви побачите курс конвертації, який буде показано протягом 8 секунд, під час яких котирування буде зафіксовано. Торкніться [Конвертувати]. Після успішної конвертації USDT буде відраховано з вашого акаунту, а MX буде зараховано на ваш спотовий рахунок.





Якщо конвертація не вдалася через коливання курсу між токенами, просто торкніться [Оновити котирування] на сторінці, щоб спробувати ще раз.

















Крок 1. Перейдіть на Ордери → Ордери конвертації. Перейдіть на офіційний вебсайт MEXC і увійдіть у свій акаунт. На верхній панелі навігації виберіть









Крок 2. На сторінці "Історія конвертацій" ви можете переглянути деталі своїх ордерів на конвертацію за останні 30 днів. Ви також можете фільтрувати ордери за часом і криптовалютою, щоб швидко знайти потрібну інформацію про ордери на конвертацію.













Крок 1. На сторінці "Конвертації" торкніться [Ордери конвертації] нижче, щоб переглянути деталі ордерів на конвертацію за останні 30 днів.





Крок 2. Торкніться [Фільтри], щоб звузити пошук за часом і криптовалютою, що допоможе вам знайти потрібні деталі ордера на конвертацію.









[Спотовий рахунок]на вебсайті. MEXC Конвертації пропонує гнучкість і зручність — незалежно від того, чи хочете ви обміняти USDT на BTC, ETH, MX чи інші криптовалюти, або здійснити своп між різними криптовалютами, просто виберіть потрібну криптовалюту зі спадного меню, і система надасть курс обміну для цієї пари. Наразі MEXC підтримує конвертацію для більшості криптовалют. Ви можете переглянути список токенів, які підтримуються для конвертації, на сторінціна вебсайті. MEXC Конвертації пропонує гнучкість і зручність — незалежно від того, чи хочете ви обміняти USDT на BTC, ETH, MX чи інші криптовалюти, або здійснити своп між різними криптовалютами, просто виберіть потрібну криптовалюту зі спадного меню, і система надасть курс обміну для цієї пари.



