Ф'ючерси на акції на основі криптовалюти — це фінансові деривативи, що поєднують акції США (акції публічних компаній, зареєстрованих у США) з ринком криптовалют через торгівлю ф'ючерсами. Ці інструменФ'ючерси на акції на основі криптовалюти — це фінансові деривативи, що поєднують акції США (акції публічних компаній, зареєстрованих у США) з ринком криптовалют через торгівлю ф'ючерсами. Ці інструмен
Навчання/Посібник для початківців/Ф'ючерси/Як торгуват...ції на MEXC

Як торгувати ф'ючерсами на акції на MEXC

Новачок
19 листопада 2025MEXC
0m
#Новачки#Ф'ючерси
Ondo
ONDO$0.51272+0.35%
Robinhood
HOOD$0.000008628-1.84%
MemeCore
M$1.29993-12.04%

Ф'ючерси на акції на основі криптовалюти — це фінансові деривативи, що поєднують акції США (акції публічних компаній, зареєстрованих у США) з ринком криптовалют через торгівлю ф'ючерсами. Ці інструменти дозволяють інвесторам спекулювати на зміні цін американських акцій, використовуючи криптовалюту, як-от USDT, як маржу, без потреби володіти базовим активом.

1. Основні характеристики ф'ючерсів на акції на MEXC


1) Перегляньте час, що відображається на сторінці торгівлі, щоб дізнатися про фактичні години торгівлі.

2) Ціна базового активу прив'язана до даних Ondo про ціни на токенізовані акції США, які можуть відрізнятися від останніх ринкових цін відповідних акцій США в режимі реального часу.

3) Користувачі можуть виконувати стандартні торгові дії, такі як відкриття лонг та шорт позицій. Кредитне плече, доступне для кожної торгової пари ф'ючерсів на акції, варіюється, тому, будь ласка, перевірте конкретні показники кредитного плеча на сторінці.

4) Досвід торгівлі безстроковими ф'ючерсами: завдяки зручному інтерфейсу та конструкції безстрокових ф'ючерсів MEXC спрощує вхід на ринок та забезпечує безперебійну торгівлю як для новачків, так і для досвідчених інвесторів.

2. Як торгувати ф'ючерсами на акції на MEXC


Продукт MEXC Ф'ючерси на акції пропонує дедалі ширший вибір ф'ючерсів на акції США, зокрема COIN, HOOD, NVDA, AAPL, AMZN, GOOGL, META, TSLA, MCD та інші. У майбутньому перелік торгових пар розширюватиметься, щоб задовольнити різноманітні потреби користувачів у торгівлі.

MEXC Фʼючерси на акції використовують такий самий механізм торгівлі, як і безстрокові ф'ючерси: спільний інтерфейс і зручна логіка дій забезпечують єдиний досвід користування. Це значно полегшує вхід на ринок і покращує загальний досвід торгівлі.

Щоб розпочати торгівлю, користувачі можуть ввести назву бажаних ф'ючерсів на акції безпосередньо в рядок пошуку на сторінці ф'ючерсної торгівлі або перейти на вкладку Акції, щоб вибрати бажані ф'ючерси із запропонованих варіантів.


*BTN-Розпочати торгівлю&BTNURL=https://www.mexc.com/uk-UA/futures/COINBASE_USDT*

Аналогічно, у застосунку MEXC просто введіть назву ф'ючерсів на акції в рядок пошуку в розділі торгівлі ф'ючерсами, щоб розпочати. Для найкращого досвіду рекомендуємо оновити застосунок MEXC до версії 6.17.0 або новішої.


Зверніть увагу: MEXC Фʼючерси на акції наразі підтримують лише режим ізольованої маржі. Крос-маржа недоступна.

3. Важлива інформація щодо торгівлі ф'ючерсами на акції на MEXC


1) Торгові години та святкові дні: звертайте увагу на час відкриття/закриття ринку та офіційні святкові дні. Торгові години: з 06:00/07:00 понеділка до 06:00/07:00 п'ятниці (зимовий/літній час, за Києвом), 24 години на добу, 5 днів на тиждень. Під час свят та періодів закриття ринку функції торгівлі буде призупинено — користувачі не зможуть розміщувати або закривати ордери.

2) Операції під час закриття ринку: під час періоду закриття ринку ви можете скасувати незавершені ордери та додати маржу. Проте розміщення нових ордерів або закриття відкритих позицій буде недоступним. Якщо ви занепокоєні впливом цінових коливань на ваші позиції, рекомендуємо закрити їх заздалегідь.

3) Комісія за фінансування: наразі на обмежений час платформа MEXC скасувала комісію за фінансування для ф'ючерсів на акції.

4) Ризики, пов'язані з нічним утриманням позицій і відкриттям ринку: зверніть увагу, що справедлива ціна на момент відкриття ринку може суттєво відрізнятися від ціни закриття попереднього дня. Утримання позицій на ніч пов'язане з підвищеним ризиком. Застосовуйте належні стратегії управління ризиками.

5) Попередження про ризики, пов'язані з використанням кредитного плеча: ф'ючерси на акції на MEXC передбачають торгівлю з використанням кредитного плеча, що посилює як прибутки, так і збитки. Це може призвести до ліквідації або навіть утворення від'ємного балансу. Вибирайте рівень кредитного плеча обережно.

6) Обробка в разі корпоративних подій: у разі корпоративних подій, як-от: дивіденди, спліти або зворотні спліти акцій — базова ціна акцій може зазнати суттєвих коливань. Щоб забезпечити справедливу та впорядковану торгівлю, MEXC застосовуватиме механізм попереднього розрахунку, щоб закрити всі відкриті позиції. Після завершення розрахунку торгівля буде відновлена. Будь ласка, слідкуйте за офіційними оголошеннями.

Примітки:
1) Дивіденди та екс-дивідендні права — це корпоративні події, під час яких прибуток розподіляється між акціонерами у формі грошових коштів або акцій. У день екс-дивіденду ціна акцій коригується відповідним чином.
2) Спліт акцій збільшує кількість акцій в обігу та зменшує їхню вартість, підвищуючи ліквідність. Спліти зазвичай сприймаються як позитивний сигнал щодо перспектив зростання компанії.
3) Зворотний спліт (консолідація акцій) зменшує кількість акцій в обігу та підвищує їхню вартість, зазвичай використовується для відповідності вимогам лістингу або покращення показника прибутку на акцію.

4. Поширені запитання щодо MEXC Фʼючерси на акції


4.1 Як розраховується справедлива ціна?


Справедлива ціна прив'язана до даних Ondo про ціну токенізованих акцій США, які можуть відрізнятися від останньої ринкової ціни відповідних акцій США в режимі реального часу.

4.2 Як стягуються комісії за фінансування?


На відміну від безстрокових ф'ючерсів, наразі ф'ючерси на акції на MEXC не передбачають комісій зі фінансування.

4.3 Як розраховується PNL?


Для кожної угоди з ф'ючерсами на акції прибуток і збиток (PNL) здебільшого визначаються різницею між ціною відкриття та закриття позиції. Примітка: кредитне плече підсилює як потенційний прибуток, так і збитки. Фактичні результати залежать від обраного плеча та розміру позиції.

Формула: PNL = (ціна закриття − ціна відкриття) × плече × кількість акцій × напрямок
Напрямок: лонг = +1; шорт = −1

Приклади:

1) Прибуток від лонг позиції: купіть 1 акцію Apple (AAPL) за 100 $ (кредитне плече = 1). Коли ціна зросте до 105 $, закрийте позицію.
PNL = (105 − 100) × 1 × 1 = 5 $

2) Прибуток від шорт позиції: продайте 1 акцію Tesla (TSLA) за 200 $. Коли ціна впаде до 195 $, закрийте позицію.
PNL = (195 − 200) × 1 × 1 × (−1) = 5 $

4.4 Які заходи управління ризиками впроваджено?


На MEXC реалізовано систему управління ризиками, подібну до провідних платформ безстрокових ф'ючерсів:
1) Платформа безперервно відстежує рівень маржі користувачів у реальному часі.
2) Розрахунок коефіцієнта маржі здійснюється на основі справедливої ціни.
3) Якщо рівень маржі опускається нижче підтримуваного порогу, система автоматично ініціює ліквідацію для мінімізації можливих збитків.

Рекомендована література:


Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

Популярні статті

Поширені запитання щодо акаунту

Поширені запитання щодо акаунту

1. Вхід1.1 Як увійти в акаунт, якщо мій номер мобільного телефону або електронна пошта недоступні?Якщо ви пам'ятаєте пароль до свого акаунту:Вебсайт: на офіційній сторінці введіть пароль для входу в а

Як відправити біткоїн? Повний покроковий посібник

Як відправити біткоїн? Повний покроковий посібник

Відправлення біткоїна спочатку може здатися складним, але насправді це досить просто, як тільки ви зрозумієте основи. Цей посібник проведе вас через все, що потрібно знати про безпечну та ефективну ві

Біткоїн проти золота: який актив виграє як засіб збереження вартості?

Біткоїн проти золота: який актив виграє як засіб збереження вартості?

Дебати між біткоїном та золотом загострилися, оскільки обидва активи досягли історичних оцінок у 2025 році. Золото значно зросло, перевищивши $3,000 за унцію, тоді як біткоїн торгується вище $100,000,

Чому біткоїн цінний? 5 ключових причин його ціни

Чому біткоїн цінний? 5 ключових причин його ціни

Біткоїн виріс з центів до десятків тисяч доларів, але багато хто досі дивується, як цифрова валюта без фізичного забезпечення може мати цінність. Ця стаття пояснює основні фактори, які роблять біткоїн

Вас також може зацікавити

Що таке MEXC Futures Earn

Що таке MEXC Futures Earn

1. Що таке MEXC Futures EarnFutures Earn — це фінансовий продукт, який MEXC пропонує користувачам ф'ючерсів. Після активації відповідні кошти на вашому ф'ючерсному рахунку автоматично зараховуються до

Що таке примусова ліквідація?

Що таке примусова ліквідація?

1. Що таке примусова ліквідаціяПримусова ліквідація відбувається, коли ваша маржа досягає рівня підтримуючої маржі, що призводить до необхідності ліквідації вашої позиції і втрати всієї підтримуючої м

Що таке прогнозовані ф'ючерси: простий і доступний спосіб торгівлі ф'ючерсами

Що таке прогнозовані ф'ючерси: простий і доступний спосіб торгівлі ф'ючерсами

Торгівля криптовалютними ф'ючерсами приваблює безліч інвесторів завдяки високому кредитному плечу та можливості отримувати прибуток як на зростанні, так і на падінні ринку. Однак складні механізми, як

Як уникнути ліквідації: найкращі практики використання автододавання маржі для захисту ваших позицій

Як уникнути ліквідації: найкращі практики використання автододавання маржі для захисту ваших позицій

У торгівлі криптовалютними ф'ючерсами управління маржею є критично важливою навичкою, яку повинен опанувати кожен трейдер, оскільки вона безпосередньо визначає як прибутковість, так і контроль ризиків

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT