Як торгувати ф'ючерсами на акції на MEXC





Ф'ючерси на акції на основі криптовалюти — це фінансові деривативи, що поєднують акції США (акції публічних компаній, зареєстрованих у США) з ринком криптовалют через торгівлю ф'ючерсами. Ці інструменти дозволяють інвесторам спекулювати на зміні цін американських акцій, використовуючи криптовалюту, як-от USDT, як маржу, без потреби володіти базовим активом.









1) Перегляньте час, що відображається на сторінці торгівлі, щоб дізнатися про фактичні години торгівлі.





2) Ціна базового активу прив'язана до даних Ondo про ціни на токенізовані акції США, які можуть відрізнятися від останніх ринкових цін відповідних акцій США в режимі реального часу.





3) Користувачі можуть виконувати стандартні торгові дії, такі як відкриття лонг та шорт позицій. Кредитне плече, доступне для кожної торгової пари ф'ючерсів на акції, варіюється, тому, будь ласка, перевірте конкретні показники кредитного плеча на сторінці.





4) Досвід торгівлі безстроковими ф'ючерсами: завдяки зручному інтерфейсу та конструкції безстрокових ф'ючерсів MEXC спрощує вхід на ринок та забезпечує безперебійну торгівлю як для новачків, так і для досвідчених інвесторів.









HOOD, NVDA, AAPL, AMZN, GOOGL, META, TSLA, Продукт MEXC Ф'ючерси на акції пропонує дедалі ширший вибір ф'ючерсів на акції США, зокрема COIN MCD та інші. У майбутньому перелік торгових пар розширюватиметься, щоб задовольнити різноманітні потреби користувачів у торгівлі.





MEXC Фʼючерси на акції використовують такий самий механізм торгівлі, як і безстрокові ф'ючерси: спільний інтерфейс і зручна логіка дій забезпечують єдиний досвід користування. Це значно полегшує вхід на ринок і покращує загальний досвід торгівлі.





Щоб розпочати торгівлю, користувачі можуть ввести назву бажаних ф'ючерсів на акції безпосередньо в рядок пошуку на сторінці ф'ючерсної торгівлі або перейти на вкладку Акції, щоб вибрати бажані ф'ючерси із запропонованих варіантів.













Аналогічно, у застосунку MEXC просто введіть назву ф'ючерсів на акції в рядок пошуку в розділі торгівлі ф'ючерсами, щоб розпочати. Для найкращого досвіду рекомендуємо оновити застосунок MEXC до версії 6.17.0 або новішої.









Зверніть увагу: MEXC Фʼючерси на акції наразі підтримують лише режим ізольованої маржі. Крос-маржа недоступна.









1) Торгові години та святкові дні: звертайте увагу на час відкриття/закриття ринку та офіційні святкові дні. Торгові години: з 06:00/07:00 понеділка до 06:00/07:00 п'ятниці (зимовий/літній час, за Києвом), 24 години на добу, 5 днів на тиждень. Під час свят та періодів закриття ринку функції торгівлі буде призупинено — користувачі не зможуть розміщувати або закривати ордери.





2) Операції під час закриття ринку: під час періоду закриття ринку ви можете скасувати незавершені ордери та додати маржу. Проте розміщення нових ордерів або закриття відкритих позицій буде недоступним. Якщо ви занепокоєні впливом цінових коливань на ваші позиції, рекомендуємо закрити їх заздалегідь.





3) Комісія за фінансування: наразі на обмежений час платформа MEXC скасувала комісію за фінансування для ф'ючерсів на акції.





4) Ризики, пов'язані з нічним утриманням позицій і відкриттям ринку: зверніть увагу, що справедлива ціна на момент відкриття ринку може суттєво відрізнятися від ціни закриття попереднього дня. Утримання позицій на ніч пов'язане з підвищеним ризиком. Застосовуйте належні стратегії управління ризиками.





5) Попередження про ризики, пов'язані з використанням кредитного плеча: ф'ючерси на акції на MEXC передбачають торгівлю з використанням кредитного плеча, що посилює як прибутки, так і збитки. Це може призвести до ліквідації або навіть утворення від'ємного балансу. Вибирайте рівень кредитного плеча обережно.





6) Обробка в разі корпоративних подій: у разі корпоративних подій, як-от: дивіденди, спліти або зворотні спліти акцій — базова ціна акцій може зазнати суттєвих коливань. Щоб забезпечити справедливу та впорядковану торгівлю, MEXC застосовуватиме механізм попереднього розрахунку, щоб закрити всі відкриті позиції. Після завершення розрахунку торгівля буде відновлена. Будь ласка, слідкуйте за офіційними оголошеннями.





Примітки:

1) Дивіденди та екс-дивідендні права — це корпоративні події, під час яких прибуток розподіляється між акціонерами у формі грошових коштів або акцій. У день екс-дивіденду ціна акцій коригується відповідним чином.

2) Спліт акцій збільшує кількість акцій в обігу та зменшує їхню вартість, підвищуючи ліквідність. Спліти зазвичай сприймаються як позитивний сигнал щодо перспектив зростання компанії.

3) Зворотний спліт (консолідація акцій) зменшує кількість акцій в обігу та підвищує їхню вартість, зазвичай використовується для відповідності вимогам лістингу або покращення показника прибутку на акцію.













Справедлива ціна прив'язана до даних Ondo про ціну токенізованих акцій США, які можуть відрізнятися від останньої ринкової ціни відповідних акцій США в режимі реального часу.









На відміну від безстрокових ф'ючерсів, наразі ф'ючерси на акції на MEXC не передбачають комісій зі фінансування.









Для кожної угоди з ф'ючерсами на акції прибуток і збиток (PNL) здебільшого визначаються різницею між ціною відкриття та закриття позиції. Примітка: кредитне плече підсилює як потенційний прибуток, так і збитки. Фактичні результати залежать від обраного плеча та розміру позиції.





Формула: PNL = (ціна закриття − ціна відкриття) × плече × кількість акцій × напрямок

Напрямок: лонг = +1; шорт = −1





Приклади:





1) Прибуток від лонг позиції: купіть 1 акцію Apple (AAPL) за 100 $ (кредитне плече = 1). Коли ціна зросте до 105 $, закрийте позицію.

PNL = (105 − 100) × 1 × 1 = 5 $





2) Прибуток від шорт позиції: продайте 1 акцію Tesla (TSLA) за 200 $. Коли ціна впаде до 195 $, закрийте позицію.

PNL = (195 − 200) × 1 × 1 × (−1) = 5 $









На MEXC реалізовано систему управління ризиками, подібну до провідних платформ безстрокових ф'ючерсів:

1) Платформа безперервно відстежує рівень маржі користувачів у реальному часі.

2) Розрахунок коефіцієнта маржі здійснюється на основі справедливої ціни.

3) Якщо рівень маржі опускається нижче підтримуваного порогу, система автоматично ініціює ліквідацію для мінімізації можливих збитків.







