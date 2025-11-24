Що таке MEXC Futures Earn









Futures Earn — це фінансовий продукт, який MEXC пропонує користувачам ф'ючерсів. Після активації відповідні кошти на вашому ф'ючерсному рахунку автоматично зараховуються до цього ексклюзивного продукту Earn, приносячи щоденний прибуток без впливу на вашу звичайну торгівлю ф'ючерсами та допомагаючи ефективно збільшувати вартість вашого рахунку.













Активи, що відповідають вимогам Futures Earn, називаються основною сумою, яка базується на балансі ф'ючерсного рахунку користувача.

Користувачам потрібно лише один раз активувати Futures Earn вручну. Після активації основна сума автоматично використовується для розрахунку прибутку. Основна сума продовжує працювати як маржа для торгівлі ф'ючерсами, одночасно генеруючи прибуток.

Основна сума = доступний баланс + активи, заблоковані для відкритих ордерів + використана маржа – бонус

Інформацію про конкретні криптовалюти, які підтримуються Futures Earn, дивіться на сторінці події.

Бонуси не враховуються для розрахунку прибутку у Futures Earn.

Прибуток, нарахований з Futures Earn, розподіляється без комісій або зборів. Участь є повністю безплатною.









На прибуток, отриманий з Futures Earn, впливають як вартість ф'ючерсних позицій, так і основна сума на ф'ючерсному рахунку. Вартість ф'ючерсних позицій впливає на APR, що застосовується для розрахунку прибутку, тоді як основна сума безпосередньо визначає базу, на яку розраховується прибуток. Конкретні правила є такими:





1) Ф'ючерси USDT-M, USDC-M та USDE-M

Токен Вартість ф'ючерсної позиції Основна сума APR USDT < 100 000 $ Без обмежень 3% ≥ 100 000 $ 0-25 000 USDT 20% ≥ 25 000 USDT 3% USDC < 100 000 $ Без обмежень 3% ≥ 100 000 $ 0-25 000 USDC 20% ≥ 25 000 USDC 3% USDE — Без обмежень 5%





Примітки:

Значення APR і обмеження основної суми динамічно коригуються відповідно до ринкових умов і політики платформи. Фактичний прибуток визначається значеннями, що відображаються на сторінці Futures Earn. Останні оновлення дивіться в офіційних оголошеннях MEXC.

Розрахунок включає вартість позицій за всіма відкритими ф'ючерсами USDT-M і USDC-M. Ф'ючерси Coin-M не враховуються.

Вартість ф'ючерсних позицій розраховується як чиста вартість. Для торгових пар з однаковим базовим активом лонг і шорт позиції компенсуються одна одною, а в розрахунку використовується розмір чистої позиції. Конкретна формула така:

abs (кількість лонг позицій в USDT × середня ціна входу – кількість шорт позицій в USDT × середня ціна входу + кількість лонг позицій в USDC × середня ціна входу – кількість шорт позицій в USDC × середня ціна входу)

Тричі на день робиться знімок вартості позицій, а для розрахунку використовується середнє значення.

Тричі на день робиться знімок балансу ф'ючерсного рахунку, а за основу для розрахунку прибутку береться найнижче значення.





2) Приклади розрахунку прибутку за Futures Earn





Сценарій А. Користувач наразі має ф'ючерсну позицію в розмірі 80 000 USDT та 25 000 USDT основної суми. Щоденний прибуток розраховується таким чином:

Щоденний прибуток = 25 000 × 3% / 365 = 2,05 USDT

Пояснення: оскільки ф'ючерсна позиція менша за 100 000 USDT, вся основна сума розраховується за ставкою APR на рівні 3%.





Сценарій Б. Користувач наразі має ф'ючерсну позицію в розмірі 100 000 USDT та 25 000 USDT основної суми. Щоденний прибуток розраховується таким чином:

Щоденний прибуток = 25 000 × 15% / 365 = 10,25 USDT

Пояснення: за умови вартості позиції не менше ніж 100 000 USDT до 25 000 USDT основної суми підлягають вищій APR на рівні 15%.





Сценарій В. Користувач наразі має ф'ючерсну позицію на суму 100 000 USDT та 85 000 USDT основної суми. Щоденний прибуток розраховується таким чином:

Щоденний прибуток = 25 000 × 15% / 365 + 60 000 × 3% / 365 = 15,18 USDT

Пояснення: із загальної основної суми в розмірі 85 000 USDT перші 25 000 USDT розраховуються за ставкою APR на рівні 15%, а решта 60 000 USDT — за ставкою APR на рівні 3%.





3) Правила розподілу прибутку зі Futures Earn





Прибуток зі Futures Earn розподіляється один раз на день на спотовий рахунок користувача. Сума розподілу відповідає прибутку, нарахованому за попередній день. Детальну інформацію про прибуток можна переглянути в розділі Нарахований прибуток на сторінці Futures Earn.









Активація Futures Earn: якщо на ф'ючерсному рахунку є активи, що підтримуються на якщо на ф'ючерсному рахунку є активи, що підтримуються на Futures Earn , то функцію можна активувати в будь-який час.

Деактивація Futures Earn: продукт Futures Earn можна деактивувати в будь-який час, поки він активний. Однак зверніть увагу, що якщо кошти, виділені для Futures Earn, будуть зняті або переказані протягом періоду активації, ці кошти негайно перестануть генерувати прибуток.

















Earn клацніть на Futures Earn, щоб перейти на сторінку події. Перейдіть на головну сторінку офіційного вебсайту MEXC і увійдіть у систему. У менюклацніть на, щоб перейти на сторінку події.









На сторінці Futures Earn клацніть на Розпочати Earn.









Поставте прапорець у полі згоди та клацніть кнопку Почати отримувати прибуток, щоб завершити активацію функції Futures Earn.













1) Відкрийте застосунок MEXC і торкніться Ще на головній сторінці.

2) У розділі Активи виберіть Earn.

3) На сторінці Earn торкніться Futures Earn.

4) На сторінці Futures Earn торкніться Розпочати Earn.

5) Поставте прапорець у полі з угодою і торкніться кнопки Почати отримувати прибуток, щоб завершити активацію функції Futures Earn.







