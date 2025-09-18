1. Інструкції щодо використання ф'ючерсного бонусу 1.1 Правила ф'ючерсного бонусу 1) Ф'ючерсні бонуси можна використовувати лише для торгівлі ф'ючерсами. Прибуток, отриманий від використання бонусу, м1. Інструкції щодо використання ф'ючерсного бонусу 1.1 Правила ф'ючерсного бонусу 1) Ф'ючерсні бонуси можна використовувати лише для торгівлі ф'ючерсами. Прибуток, отриманий від використання бонусу, м
Інструкції з використання ф'ючерсного бонусу, аірдропу позиції та ваучерів

18 вересня 2025MEXC
1. Інструкції щодо використання ф'ючерсного бонусу


1.1 Правила ф'ючерсного бонусу


1) Ф'ючерсні бонуси можна використовувати лише для торгівлі ф'ючерсами. Прибуток, отриманий від використання бонусу, можна зняти, але сам бонус — ні. Також його буде автоматично анульовано після закінчення терміну дії.
2) Ф'ючерсні бонуси можна використовувати як маржу для торгівлі або для компенсації комісій за торгівлю, комісій за фінансування та збитків.
3) Відрахування бонусів відображатимуться в історії ваших транзакцій. Комісії за торгівлю, збитки та комісії за фінансування можуть бути об'єднані в один запис про використання бонусу.
Приклад 1: якщо у вас є ф'ючерсний бонус на суму 5 USDT й ви зазнаєте збитку в розмірі 2,5 USDT + 0,03 USDT у вигляді комісії за закриття, ваша історія покаже відрахування бонусу в розмірі 2,53 USDT.
Приклад 2: якщо у вас є ф'ючерсний бонус на суму 2 USDT й ви зазнаєте збитку в розмірі 2,5 USDT + 0,03 USDT у вигляді комісії за закриття, ваша історія покаже відрахування бонусу в розмірі −2 USDT.
4) Будь-яке зняття активів з вашого ф'ючерсного рахунку до повного використання вашого ф'ючерсного бонусу призведе до негайної втрати всіх залишків бонусу.
5) На комісії за торгівлю, сплачені у ф'ючерсних бонусах, не нараховуються комісійні.

1.2 Як переглянути свій ф'ючерсний бонус


Перевірити баланс ф'ючерсного бонусу: ф'ючерсний бонус буде зараховано на ваш ф'ючерсний рахунок.

Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC. У вкладці Гаманець торкніться Ф'ючерси, і в розділі Список активів, під USDT, ви можете переглянути баланс свого ф'ючерсного бонусу.


Деталі використання ф'ючерсного бонусу:

1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC; торкніться аватара профілю у верхньому лівому кутку;
2) Виберіть Транзакції;
3) Виберіть Ф'ючерсні ордери;
4) Виберіть Потік капіталу. Потім у розділі Фільтри виберіть Бонус і торкніться Підтвердити, щоб переглянути деталі використання бонусу.


2. Інструкції щодо використання аірдропу позиції


2.1 Як отримати аірдроп позиції


1) Спеціально запрошені користувачі можуть взяти участь, перейшовши на цільову сторінку події для отримання винагороди або торкнувшись спливного вікна в застосунку.
2) Беріть участь в подіях, таких як акція «Отримайте 10,000 $», щоб отримати винагороду у вигляді аірдропу позиції.

Примітка: у деяких подіях право на участь перевіряється щодня на основі критеріїв до користувачів. Якщо на момент запиту ви не відповідаєте умовам участі, винагорода може не нарахуватися.

2.2 Як брати участь у події з аірдропу позиції


Після успішного отримання аірдропу позиції вам буде надіслано сповіщення електронною поштою. Параметри, такі як кредитне плече, вартість позиції та торгова пара, не є фіксованими. Будь ласка, зверніться до деталей, зазначених в електронному листі. У більшості випадків напрямок аірдроп-позиції визначається випадково, проте в межах події «Отримайте 10,000 $» користувачі можуть вибирати напрямок самостійно.

2.3 Як переглянути отриману позицію


Після успішного отримання позиції ви можете негайно перейти на сторінку ф'ючерсної торгівлі, щоб переглянути позицію.

2.4 Як використовувати отриману позицію аірдропу


Ви можете збільшити аірдроп позиції, щоб збільшити прибуток, налаштувати ордери тейк-профіт та стоп-лос або повністю закрити позицію. Після закриття будь-який отриманий прибуток можна зняти, але решту маржі буде автоматично анульовано, і її не можна зняти або використати повторно.

Якщо ваша аірдропна позиція зазнає збитків (без додаткової маржі), ваш максимальний збиток обмежується коштами аірдропу; ваші інші активи не зазнають впливу.

3. Інструкції з використання ваучерів


3.1 Правила використання ваучерів


1) Ваучерами можна компенсувати лише комісії за торгівлю ф'ючерсами; їх не можна використовувати як маржу або зняти. Протерміновані ваучери автоматично анулюються.
2) Ваучери застосовуються автоматично, коли нараховуються комісії; без налаштування в ручну.
3) Ваучери мають найвищий пріоритет під час відрахування комісій. Порядок відрахування: ваучери > бонуси > відрахування MX.
4) Ваучер можна застосувати лише в тому випадку, якщо його вартість покриває повну вартість комісії за торгівлю. Часткове відрахування комісії за торгівлю недоступне.
5) На комісії за торгівлю, компенсовані ваучерами, не нараховуються комісійні.

