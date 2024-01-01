GoSleep | ZZZ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GoSleep Hızlı Proje Tanıtımı
GoSleep, Arbitrum ekosisteminde oluşturulmuş bir Web3 uyku takibi ve sağlıklı yaşam ödülü uygulamasıdır. Kullanıcıları sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeye motive etmeyi amaçlar ve yavaş yavaş sağlıklı uyku alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmak için uyku düzenleri hakkında kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunar. GoSleep, Foresight Ventures tarafından yönetilen ve CCC Capital, Amber Group, SevenX Ventures, KuCoin Ventures ve Gate Labs'ın katılımıyla 2 milyon dolar fon sağladı.GoSleep geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıZZZ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZZZ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz600,000,000