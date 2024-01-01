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GoSleep, Arbitrum ekosisteminde oluşturulmuş bir Web3 uyku takibi ve sağlıklı yaşam ödülü uygulamasıdır. Kullanıcıları sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeye motive etmeyi amaçlar ve yavaş yavaş sağlıklı uyku alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmak için uyku düzenleri hakkında kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunar. GoSleep, Foresight Ventures tarafından yönetilen ve CCC Capital, Amber Group, SevenX Ventures, KuCoin Ventures ve Gate Labs'ın katılımıyla 2 milyon dolar fon sağladı.