ZYPTO | ZYPTO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZYPTO Hızlı Proje Tanıtımı
Zypto - Ana Akımın Benimsenmesine Yönelik İşbirlikçi Bir Yaklaşım. Zypto sadece bir şirket değil, aynı zamanda Zyptonians olarak bilinen Zypto Token topluluğu ile birlikte işbirlikçi bir harekettir.ZYPTO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıZYPTO
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000