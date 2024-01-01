Zyberswap | Zyb Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Zyberswap Hızlı Proje Tanıtımı
Zyberswap, Arbitrum blok zincirinde otomatik bir piyasa yapıcıya (AMM) sahip ilk merkeziyetsiz borsalardan (DEX) biridir. Rakiplerine kıyasla Zyberswap, kripto varlıklarının en düşük ücretlerle swap edilmesini sağlar! Staking ve Getiri Madenciliğinden alınan ödüller, tüm Arbitrum ekosistemindeki en kazançlı ödüller arasındadır. Ek olarak Zyberswap, kullanıcılarını karar verme sürecine tamamen dahil etmeyi amaçlamaktadır. Tüm büyük değişikliklere Yönetim Oylaması ile karar verilir!Zyberswap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Zyb Token MEXC'de
MEXC Borsası, Zyberswap (Zyb) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de Zyb
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Zyberswap satın almak veya MEXC Zyb ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Zyberswap tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen Zyb vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıZYB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZYB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000