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Zyberswap, Arbitrum blok zincirinde otomatik bir piyasa yapıcıya (AMM) sahip ilk merkeziyetsiz borsalardan (DEX) biridir. Rakiplerine kıyasla Zyberswap, kripto varlıklarının en düşük ücretlerle swap edilmesini sağlar! Staking ve Getiri Madenciliğinden alınan ödüller, tüm Arbitrum ekosistemindeki en kazançlı ödüller arasındadır. Ek olarak Zyberswap, kullanıcılarını karar verme sürecine tamamen dahil etmeyi amaçlamaktadır. Tüm büyük değişikliklere Yönetim Oylaması ile karar verilir!