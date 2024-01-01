ZVI | ZVI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZVI Hızlı Proje Tanıtımı
ZeroVirtual, modern işletim sistemlerini destekleyen bağımsız, kararlı bir framework'tür. Geliştiriciler genellikle donanım ve işletim sistemi özelliklerini soyutlayan üst düzey araç zincirleri kullanırlar. Yeni mimarilerin aksine ZeroVirtual, mevcut araç zincirleri ve işletim sistemi desteği ile kanıtlanmış bir mimariden yararlanır.ZVI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZVI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZVI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıZVI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000