ZVI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ZeroVirtual, modern işletim sistemlerini destekleyen bağımsız, kararlı bir framework'tür. Geliştiriciler genellikle donanım ve işletim sistemi özelliklerini soyutlayan üst düzey araç zincirleri kullanırlar. Yeni mimarilerin aksine ZeroVirtual, mevcut araç zincirleri ve işletim sistemi desteği ile kanıtlanmış bir mimariden yararlanır.