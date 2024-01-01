ZURR | ZURR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZURR Hızlı Proje Tanıtımı
$ZURRENCY is the squishy fungible airdrop for anyone that minted ZORBS. This project is not affiliated with Zora, and is an unofficial derivative.ZURR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZURR Token MEXC'de
MEXC Borsası, ZURR (ZURR) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ZURR
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak ZURR satın almak veya MEXC ZURR ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için ZURR tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ZURR vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıZURR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZURR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz56,741