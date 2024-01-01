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ZenPandaCoin | ZPC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

ZenPandaCoin Hızlı Proje Tanıtımı

ZenPandaCoin ($ZPC), merkeziyetsiz finans (DEFI) ile finansal barış ve refah sağlamayı amaçlayan Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir meme tokenidir. Proje, sakinlik, denge ve bilgeliği simgeleyen maskotu Zen Panda'nın etrafında birleşir. Misyonumuz, finansal başarıya ulaşmak için DEFI'nin gücünden yararlanan güçlü, destekleyici bir topluluk yaratmaktır. Ayrıca, ZenPandaCoin, sıfır bilgi bir L2 zinciri olan Arbitrum üzerine ilk dağıtım ile zincirli bir mesajlaşma protokolü olan Layerzero'yu destekleyecektir.
ZenPandaCoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ZPC Token MEXC'de

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Tokenin İngilizce adıZPC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZPC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz888,888,888,888,888
ZPC Fiyat HesaplayıcıZenPandaCoin Satın Alma

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