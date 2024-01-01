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ZenPandaCoin ($ZPC), merkeziyetsiz finans (DEFI) ile finansal barış ve refah sağlamayı amaçlayan Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir meme tokenidir. Proje, sakinlik, denge ve bilgeliği simgeleyen maskotu Zen Panda'nın etrafında birleşir. Misyonumuz, finansal başarıya ulaşmak için DEFI'nin gücünden yararlanan güçlü, destekleyici bir topluluk yaratmaktır. Ayrıca, ZenPandaCoin, sıfır bilgi bir L2 zinciri olan Arbitrum üzerine ilk dağıtım ile zincirli bir mesajlaşma protokolü olan Layerzero'yu destekleyecektir.