ZOA | ZOA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZOA Hızlı Proje Tanıtımı
Kripto para yatırımları yüksek piyasa riski taşımaktadır. Lütfen yatırımlarınızı dikkatli yapınız. MEXC Global, kaliteli projeleri seçmek için elinden gelenin en iyisini yapmaktadır, ancak yaşayacağınız yatırım kayıplarından sorumlu tutulamaz. Topluluğa saygı duyan bir dijital alım satım platformu olarak MEXC, hiçbir kötü niyet olmaksızın doğru, şeffaf ve adil ticaret ilkelerini esas alır. Kullanıcılarımıza dijital varlıkların alım satımı için daha güvenli, daha verimli ve daha güvenilir bir hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz.ZOA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZOA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZOA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZOA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000