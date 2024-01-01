ZkPEPE | ZKPEPE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZkPEPE Hızlı Proje Tanıtımı
zkPEPE, memecoinin viral ve eğlenceli doğasını gerçek bir amaçla birleştirir. Mesele sadece eğlence değil; kullanıcılar için değer yaratmaktır. zkPEPE, token sahiplerine ödüller ve teşvikler sunar. zkPEPE tutarak kullanıcılar, ekosistemin büyümesine katılabilir ve ekosistem içinde değer yakalayabilir.ZkPEPE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZKPEPE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZKPEPE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZKPEPE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000