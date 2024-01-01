ZkPEPE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

zkPEPE, memecoinin viral ve eğlenceli doğasını gerçek bir amaçla birleştirir. Mesele sadece eğlence değil; kullanıcılar için değer yaratmaktır. zkPEPE, token sahiplerine ödüller ve teşvikler sunar. zkPEPE tutarak kullanıcılar, ekosistemin büyümesine katılabilir ve ekosistem içinde değer yakalayabilir.