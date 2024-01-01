ZIZY | ZIZY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZIZY Hızlı Proje Tanıtımı
ZIZY ile kullanıcılar hayatlarını değiştiren kripto ve NFT ödülleri kazanabilir, yeni projeler hakkında bilgi edinebilir, ortaklık tokenleri kazanabilir ve aynı zamanda birçokları için hayat değiştirebilecek çeşitlendirilmiş gelir akışları yaratabilir. Öte yandan, web3 projeleri güven kazanırken topluluklarını hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde büyütebilir.ZIZY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZIZY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZIZY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZIZY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz150,000,000