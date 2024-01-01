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ZIZY | ZIZY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

ZIZY Hızlı Proje Tanıtımı

ZIZY ile kullanıcılar hayatlarını değiştiren kripto ve NFT ödülleri kazanabilir, yeni projeler hakkında bilgi edinebilir, ortaklık tokenleri kazanabilir ve aynı zamanda birçokları için hayat değiştirebilecek çeşitlendirilmiş gelir akışları yaratabilir. Öte yandan, web3 projeleri güven kazanırken topluluklarını hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde büyütebilir.
ZIZY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ZIZY Token MEXC'de

MEXC Borsası, ZIZY (ZIZY) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ZIZY alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak ZIZY satın almak veya MEXC ZIZY ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için ZIZY tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ZIZY vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıZIZY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZIZY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz150,000,000
ZIZY Fiyat HesaplayıcıZIZY Satın Alma

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