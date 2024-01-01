ZIZY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ZIZY ile kullanıcılar hayatlarını değiştiren kripto ve NFT ödülleri kazanabilir, yeni projeler hakkında bilgi edinebilir, ortaklık tokenleri kazanabilir ve aynı zamanda birçokları için hayat değiştirebilecek çeşitlendirilmiş gelir akışları yaratabilir. Öte yandan, web3 projeleri güven kazanırken topluluklarını hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde büyütebilir.