ZINU | ZINU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZINU Hızlı Proje Tanıtımı
Zombie Inu, kendi Oyna Kazan NFT video oyununda yer alacak. 10.000 benzersiz Gen 0 NFT avatarı ve blok zincirinde gelişigüzel oluşturulmuş 6 özellikle eşleştirilmiş 200'den fazla varlık yer alır.ZINU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıZINU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZINU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz999,363,115