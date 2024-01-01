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Zigzach, Web3 çağında güvenli ve verimli veri depolama çözümlerine yönelik artan talebi karşılamak için tasarlanmış merkeziyetsiz bir depolama ağıdır. Geleneksel merkezi depolama sistemlerinin sınırlamalarını ele alarak, dosyaların depolanması ve geri alınması için güvenilir ve teşvik edilmiş bir ağ sağlamayı amaçlamaktadır. IPFS protokolü üzerine inşa edilen Zigzach, eşler arası bir depolama sağlayıcıları ağı sunarak tek bir merkezi varlığa olan bağımlılığı ortadan kaldırır ve veri gizliliğini, güvenliğini ve kullanılabilirliğini artırır.