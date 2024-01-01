Zigzach | ZGT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Zigzach Hızlı Proje Tanıtımı
Zigzach, Web3 çağında güvenli ve verimli veri depolama çözümlerine yönelik artan talebi karşılamak için tasarlanmış merkeziyetsiz bir depolama ağıdır. Geleneksel merkezi depolama sistemlerinin sınırlamalarını ele alarak, dosyaların depolanması ve geri alınması için güvenilir ve teşvik edilmiş bir ağ sağlamayı amaçlamaktadır. IPFS protokolü üzerine inşa edilen Zigzach, eşler arası bir depolama sağlayıcıları ağı sunarak tek bir merkezi varlığa olan bağımlılığı ortadan kaldırır ve veri gizliliğini, güvenliğini ve kullanılabilirliğini artırır.Zigzach geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıZGT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZGT
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000