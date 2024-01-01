ZETRIX | ZETRIX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZETRIX Hızlı Proje Tanıtımı
Zetrix, Devlet ve Kurumsal düzeyde Web3 uygulamaları için tasarlanmış bir Katman-1 Halka Açık Blok Zinciri'dir. Zetrix, Yapay Zeka ve Blok Zinciri Teknolojilerinden yararlanarak yeni nesil gerçek dünya uygulamaları oluşturur. Zetrix ağı, Çin'in Ulusal Blok Zinciri, Xinghuo Blok Zinciri Altyapısı ve Tesisleri ile gururla işbirliği yapar ve bağlanır; uluslararası veri aktarımı sağlar ve Ethereum gibi önde gelen Halka Açık Zincirler ve Hyperledger gibi Özel Zincirlerle uyumludur.ZETRIX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıZETRIX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZETRIX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,110,067,061.24