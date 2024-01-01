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Zetrix, Devlet ve Kurumsal düzeyde Web3 uygulamaları için tasarlanmış bir Katman-1 Halka Açık Blok Zinciri'dir. Zetrix, Yapay Zeka ve Blok Zinciri Teknolojilerinden yararlanarak yeni nesil gerçek dünya uygulamaları oluşturur. Zetrix ağı, Çin'in Ulusal Blok Zinciri, Xinghuo Blok Zinciri Altyapısı ve Tesisleri ile gururla işbirliği yapar ve bağlanır; uluslararası veri aktarımı sağlar ve Ethereum gibi önde gelen Halka Açık Zincirler ve Hyperledger gibi Özel Zincirlerle uyumludur.