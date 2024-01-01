Edoverse geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Konsept, şehrin ve Edo'nun modern zamanlarda var olduğu sanal bir alandır. Japon kültürü ve sanatının anlaşılmasını teşvik ederken yoksulluk sorunlarını çözmek için bir Metaverse sunar. Eğitim eşitsizliğine ve katkıda bulunanlara ekonomik değerde tutarlı bir geri dönüş sağlar, tüm katkıda bulunanlara fırsatlar verir. Kullanıcılar için ikinci bir ev sunar. NFT sanat koleksiyonları ve işlemleri yoluyla kültürel gelişime katkıda bulunurken yeniliği teşvik eder.