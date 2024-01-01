Edoverse | ZENI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Edoverse Hızlı Proje Tanıtımı
Konsept, şehrin ve Edo'nun modern zamanlarda var olduğu sanal bir alandır.
Japon kültürü ve sanatının anlaşılmasını teşvik ederken yoksulluk sorunlarını çözmek için bir Metaverse sunar. Eğitim eşitsizliğine ve katkıda bulunanlara ekonomik değerde tutarlı bir geri dönüş sağlar, tüm katkıda bulunanlara fırsatlar verir. Kullanıcılar için ikinci bir ev sunar. NFT sanat koleksiyonları ve işlemleri yoluyla kültürel gelişime katkıda bulunurken yeniliği teşvik eder.Edoverse geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıZENI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZENI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000