Horizen geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Horizen'in misyonu, herkesin katkılarından dolayı ödüllendirildiği adil ve kapsayıcı bir ekosistem oluşturarak insanları güçlendirmek ve dünyayı bir araya getirmektir. 2017 Mayıs ayında piyasaya sürülen platform, büyük kripto borsalarında bulunan, madenciliği yapılabilen PoW coin olarak yerel kripto para birimi ZEN'in ötesinde gerçek hayatta kullanımlar sağlar. Kullanıcılar, Horizen'in amiral gemisi uygulaması Sphere by Horizen'i kullanarak ZEN'i güvenli bir şekilde saklayabilir ve işlem yapabilir.