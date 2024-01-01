Horizen | ZEN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Horizen Hızlı Proje Tanıtımı
Horizen'in misyonu, herkesin katkılarından dolayı ödüllendirildiği adil ve kapsayıcı bir ekosistem oluşturarak insanları güçlendirmek ve dünyayı bir araya getirmektir. 2017 Mayıs ayında piyasaya sürülen platform, büyük kripto borsalarında bulunan, madenciliği yapılabilen PoW coin olarak yerel kripto para birimi ZEN'in ötesinde gerçek hayatta kullanımlar sağlar. Kullanıcılar, Horizen'in amiral gemisi uygulaması Sphere by Horizen'i kullanarak ZEN'i güvenli bir şekilde saklayabilir ve işlem yapabilir.Horizen geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZEN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZEN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZEN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000