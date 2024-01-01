ZEEBU | ZBU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZEEBU Hızlı Proje Tanıtımı
Zeebu, Telekom Operatörü İşletmeleri için tasarlanmış dünyanın ilk sadık Fayda tokenidir. Zeebu sadık fayda tokeni, Zeebu Ekosistemine katılan Telekom Operatörlerini teşvik etmek ve ödüllendirmek için tasarlanmış bir ERC 20 tokenidir.ZEEBU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZBU Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZBU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZBU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000