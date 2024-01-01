ZEEBU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Zeebu, Telekom Operatörü İşletmeleri için tasarlanmış dünyanın ilk sadık Fayda tokenidir. Zeebu sadık fayda tokeni, Zeebu Ekosistemine katılan Telekom Operatörlerini teşvik etmek ve ödüllendirmek için tasarlanmış bir ERC 20 tokenidir.