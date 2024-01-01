ZBC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Zebec, kullanıcıların her saniye ödeme ve dağıtım göndermesine izin vererek bordro, nakit akışı ve token hakedişini dönüştüren sürekli bir Uzlaşma Protokolüdür. Dünyanın ilk tam vergi stopajlı yerleşik bordro ürününü ve Solana cüzdanları için ilk banka kartını piyasaya sürdü. Zebec, Distributed Global, Coinbase, Solana Ventures, Lightspeed, Alameda, Republic, Resolute, GreenOaks, GoldenTree gibi endüstri devlerinden 21 milyon dolar fon sağladı.