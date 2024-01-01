ZBC | ZBC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZBC Hızlı Proje Tanıtımı
Zebec, kullanıcıların her saniye ödeme ve dağıtım göndermesine izin vererek bordro, nakit akışı ve token hakedişini dönüştüren sürekli bir Uzlaşma Protokolüdür. Dünyanın ilk tam vergi stopajlı yerleşik bordro ürününü ve Solana cüzdanları için ilk banka kartını piyasaya sürdü. Zebec, Distributed Global, Coinbase, Solana Ventures, Lightspeed, Alameda, Republic, Resolute, GreenOaks, GoldenTree gibi endüstri devlerinden 21 milyon dolar fon sağladı.ZBC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZBC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZBC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZBC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000