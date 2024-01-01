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YPRED | YPRED Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

YPRED Hızlı Proje Tanıtımı

Bu yenilikçi platform, gerçek zamanlı alım satım sinyalleri, popüler kripto para birimleri için duyarlılık analizi, yapay zeka odaklı teknik analiz ve 25'ten fazla grafik modelinin tanımlanmasını sağlar. YPRED, üst düzey Yapay Zeka Geliştiricileri ve Quant'lardan gelişmiş tahmin modelleri ve içgörüler içeren yPredict Analytics ile finans, sağlık ve insan kaynakları alanlarındaki kullanıcıları güçlendirir, tüm bunların yanı sıra tahmine dayalı modelleme yeteneklerini 100'den fazla varlığı kapsayacak şekilde genişletir ve kripto para birimi kapsamını 10'dan 100'ün üzerine çıkarır.
YPRED geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

YPRED Token MEXC'de

MEXC Borsası, YPRED (YPRED) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de YPRED alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak YPRED satın almak veya MEXC YPRED ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için YPRED tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen YPRED vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıYPRED
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıYPRED
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000
YPRED Fiyat HesaplayıcıYPRED Satın Alma

Al-Sat

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