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Bu yenilikçi platform, gerçek zamanlı alım satım sinyalleri, popüler kripto para birimleri için duyarlılık analizi, yapay zeka odaklı teknik analiz ve 25'ten fazla grafik modelinin tanımlanmasını sağlar. YPRED, üst düzey Yapay Zeka Geliştiricileri ve Quant'lardan gelişmiş tahmin modelleri ve içgörüler içeren yPredict Analytics ile finans, sağlık ve insan kaynakları alanlarındaki kullanıcıları güçlendirir, tüm bunların yanı sıra tahmine dayalı modelleme yeteneklerini 100'den fazla varlığı kapsayacak şekilde genişletir ve kripto para birimi kapsamını 10'dan 100'ün üzerine çıkarır.