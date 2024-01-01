YOOSHI | YOOSHI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
YOOSHI Hızlı Proje Tanıtımı
YooShi, merkeziyetsiz meme tokeni YooShi, P2E oyunu ve oyuncular arasında köprü kurmaya ve oyunu sadece eğlence temelli değil aynı zamanda kâr elde etme amacı güderek oyun metaverse'üne geliştirilmiştir! YooShi GamePad, oyun geliştiricilerine NFT formatında benzersiz oyun içi varlıkları satmak, Çiftlikler, NFT açık artırması ve alım satım piyasası gibi çeşitli oyun lansman öncesi destekleri sağlar.YOOSHI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
YOOSHI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıYOOSHI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıYOOSHI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000