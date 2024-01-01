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YooShi, merkeziyetsiz meme tokeni YooShi, P2E oyunu ve oyuncular arasında köprü kurmaya ve oyunu sadece eğlence temelli değil aynı zamanda kâr elde etme amacı güderek oyun metaverse'üne geliştirilmiştir! YooShi GamePad, oyun geliştiricilerine NFT formatında benzersiz oyun içi varlıkları satmak, Çiftlikler, NFT açık artırması ve alım satım piyasası gibi çeşitli oyun lansman öncesi destekleri sağlar.