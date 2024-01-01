YOLO | YOLO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
YOLO Hızlı Proje Tanıtımı
Eğlencenin kripto para birimi alanında eksik olan temel bir unsur olduğunun fark edilmesinden doğan YOLO Token, dijital para birimi deneyimini yeniden tanımlamaya çalışmaktadır. YOLO NFT Pazarı, memelerin benzersiz dijital eserler haline geldiği devrim niteliğinde bir platform sunarak kullanıcılara mizah ve en son blok zinciri teknolojisinin ilgi çekici bir kesişimini sunuyor.YOLO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
YOLO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıYOLO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıYOLO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000,000