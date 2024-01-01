DFI.Money | YFII Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DFI.Money Hızlı Proje Tanıtımı
Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken.DFI.Money geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
YFII Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıYFII
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıYFII
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz39,375