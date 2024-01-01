Yearn.finance | YFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Yearn.finance Hızlı Proje Tanıtımı
Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.Yearn.finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
YFI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıYFI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıYFI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz36,666