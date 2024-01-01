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Yieldification, para yatırma/hisse makbuzu sertifikaları olarak ERC-20 değiştirilebilir tokenler ve NFT'ler arasında yepyeni (ve aslında kullanışlı) entegrasyonu kullanarak %150'ye varan APR'ler sunan gerçek bir getiri NFT yardımcı programı DeFi protokolüdür.