Yieldification | YDF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Yieldification Hızlı Proje Tanıtımı
Yieldification, para yatırma/hisse makbuzu sertifikaları olarak ERC-20 değiştirilebilir tokenler ve NFT'ler arasında yepyeni (ve aslında kullanışlı) entegrasyonu kullanarak %150'ye varan APR'ler sunan gerçek bir getiri NFT yardımcı programı DeFi protokolüdür.Yieldification geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
YDF Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıYDF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıYDF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz440,541,875