YAY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

YAY Network, Web3 ekosistemindeki vizyoner girişimcileri güçlendirmek için tasarlanmış yenilikçi ve merkeziyetsiz bir risk sermayesi ve hızlandırıcı platformudur. Üst düzey bir launchpad deneyimine öncülük eden YAY Network, benzersiz destek hizmetleri ve adil fonlama fırsatları karışımı sunar. $YAY stake etme yoluyla, kullanıcılar ölçeklenebilir İlk Dex Arzları (IDOs) ve Özel Alfa grubuna erişim kazanır.