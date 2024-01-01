YAY | YAY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
YAY Hızlı Proje Tanıtımı
YAY Network, Web3 ekosistemindeki vizyoner girişimcileri güçlendirmek için tasarlanmış yenilikçi ve merkeziyetsiz bir risk sermayesi ve hızlandırıcı platformudur. Üst düzey bir launchpad deneyimine öncülük eden YAY Network, benzersiz destek hizmetleri ve adil fonlama fırsatları karışımı sunar. $YAY stake etme yoluyla, kullanıcılar ölçeklenebilir İlk Dex Arzları (IDOs) ve Özel Alfa grubuna erişim kazanır.YAY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
YAY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıYAY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıYAY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000