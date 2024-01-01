YachtingVerse | YACHT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
YachtingVerse Hızlı Proje Tanıtımı
Yachtingverse, yatçılık endüstrisi için özel olarak tasarlanmış dünyanın ilk deniz temalı metaverse ve sanal gerçeklik platformu ve SuperAPP'dir. Sadece işletmeden işletmeye değil, aynı zamanda işletmeden bireye ve bireyden bireye de geçerlidir.YachtingVerse geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
YACHT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıYACHT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıYACHT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz7,500,000