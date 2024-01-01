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Yachtingverse, yatçılık endüstrisi için özel olarak tasarlanmış dünyanın ilk deniz temalı metaverse ve sanal gerçeklik platformu ve SuperAPP'dir. Sadece işletmeden işletmeye değil, aynı zamanda işletmeden bireye ve bireyden bireye de geçerlidir.