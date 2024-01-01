XWG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

X World Games, Ethereum ve Binance Smart Chain üzerine kurulmuş merkeziyetsiz oyun platformudur. Oyuncuların XWG tokeni kazanmaları için oyun oynamaları yeterlidir. Sonrasında, XWG tokenlerini diğer varlıkların alım satımında ve oyun işi işlevleri etkinleştirmede kullanabilirsiniz.