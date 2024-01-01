XWG | XWG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XWG Hızlı Proje Tanıtımı
X World Games, Ethereum ve Binance Smart Chain üzerine kurulmuş merkeziyetsiz oyun platformudur. Oyuncuların XWG tokeni kazanmaları için oyun oynamaları yeterlidir. Sonrasında, XWG tokenlerini diğer varlıkların alım satımında ve oyun işi işlevleri etkinleştirmede kullanabilirsiniz.XWG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XWG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXWG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXWG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000