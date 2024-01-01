Venus | XVS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Venus Hızlı Proje Tanıtımı
Venus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC).Venus geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XVS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXVS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXVS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz29,745,110