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Tezos, Turing-tamamlanmış akıllı sözleşmelere sahip bir blok zinciri ağıdır. Ana ağ resmi olarak Eylül 2018'de başlatıldı. Tezos, blok zinciri ağının yönetişim kusurlarını 2014 yılında fark etti ve zincir içi özerklik için bir çözüm öneren ilk kişi oldu. Tezos protokolü, parametre düzeltmeyi ve protokol yinelemeli güncellemelerini kolaylaştırmak için dikkatlice tasarlanmıştır. Zincir içi otonom sistem aracılığıyla, token sahipleri, anlaşmazlıkları çözmeye ve ağ hard forklarına veda etmeye yardımcı olacak yükseltme rotasına ve sistemin önceliğine karar verebilir. Buna ek olarak, Tezos benzersiz bir LPOS mekanizması benimser.Şu anda, dünyanın her yerinden 470'den fazla doğrulayıcı ağın korunmasına katılmıştır.Kod düzeyindeki resmi doğrulama tasarımı ile birleştiğinde, tüm ağın güvenliği garanti edilmektedir. en büyük ölçüde.