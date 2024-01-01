X-Travel Space geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

X-Travel Space, herkesin para kazanırken deneyimlerini ve seyahat tutkusunu kolayca paylaşmasını sağlamak için Blok Zinciri ve Yapay Zeka kullanan bir Web3 yaşam tarzı platformudur. X-Travel, seyahat ve konaklama sektörlerini bir sonraki seviyeye taşıma hırsıyla oluşturuldu.