X-Travel Space | XTS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
X-Travel Space Hızlı Proje Tanıtımı
X-Travel Space, herkesin para kazanırken deneyimlerini ve seyahat tutkusunu kolayca paylaşmasını sağlamak için Blok Zinciri ve Yapay Zeka kullanan bir Web3 yaşam tarzı platformudur. X-Travel, seyahat ve konaklama sektörlerini bir sonraki seviyeye taşıma hırsıyla oluşturuldu.X-Travel Space geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıXTS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXTS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000