Torum geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

"Torum, kripto para kullanıcılarını birbirine bağlamak için özel olarak tasarlanmış dünyanın en büyük SocialFi ekosistemidir (Sosyal + NFT + DeFi + Meta Evren). Web2.0+3.0 ekosistemi, DeFi yatırımcıları için bir likidite madenciliği platformu, kripto sanatçıları için bir NFT pazarı ve meta evren meraklıları için Avatar NFT ile birlikte sosyal medya platformu üzerine inşa edilmiştir."