Torum | XTM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Torum Hızlı Proje Tanıtımı
"Torum, kripto para kullanıcılarını birbirine bağlamak için özel olarak tasarlanmış dünyanın en büyük SocialFi ekosistemidir (Sosyal + NFT + DeFi + Meta Evren).
Web2.0+3.0 ekosistemi, DeFi yatırımcıları için bir likidite madenciliği platformu, kripto sanatçıları için bir NFT pazarı ve meta evren meraklıları için Avatar NFT ile birlikte sosyal medya platformu üzerine inşa edilmiştir."Torum geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıXTM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXTM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz800,000,000