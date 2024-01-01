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XSPECTAR | XSPECTAR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

XSPECTAR Hızlı Proje Tanıtımı

xSPECTAR Hukuk, Emlak, Bilişim, Sanat, Finans ve Oyun alanlarındaki en iyi profesyoneller tarafından geliştirilen özel bir topluluktur. Özel bir ekosistem oluşturma vizyonuyla, seri girişimci Dirk Schepens, diğer uzmanlarla birlikte, yüksek performanslı merkeziyetsiz bir blok zinciri olan XRP Ledger (XRPL) üzerinde özel bir metaverse oluşturmak için güçlerini birleştirdi. xSPECTAR, sanal bir ekonomi ve Unreal Engine 5 üzerine kurulu bir dünya ile eksiksiz bir ekosistem sunacak, temiz estetik sergilemenin yanı sıra etkileşimli ve görsel avantajlar sağlayacaktır.
XSPECTAR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

XSPECTAR Token MEXC'de

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Tokenin İngilizce adıXSPECTAR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXSPECTAR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz88,888,888
XSPECTAR Fiyat HesaplayıcıXSPECTAR Satın Alma

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