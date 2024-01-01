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XRPayNet, finansal işlemler için endüstri standardını yeniden tanımlıyor. İşletmelere yapılan tüketici kripto ödemelerinin tercih edilen geleneksel para birimine dönüştürülmesini kolaylaştırmayı amaçlanmaktadır. Bunu kart ve mobil uygulamaları aracılığıyla yapacaklar ve işletmelerin mevcut ödeme işleme sistemlerini kullanmaya devam etmelerini sağlayarak Kriptodan İtibari paralara ödeme sürecini sorunsuz hale getirecektir.