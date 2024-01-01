XRPayNet | XRPAYNET Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XRPayNet Hızlı Proje Tanıtımı
XRPayNet, finansal işlemler için endüstri standardını yeniden tanımlıyor. İşletmelere yapılan tüketici kripto ödemelerinin tercih edilen geleneksel para birimine dönüştürülmesini kolaylaştırmayı amaçlanmaktadır. Bunu kart ve mobil uygulamaları aracılığıyla yapacaklar ve işletmelerin mevcut ödeme işleme sistemlerini kullanmaya devam etmelerini sağlayarak Kriptodan İtibari paralara ödeme sürecini sorunsuz hale getirecektir.XRPayNet geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XRPAYNET Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXRPAYNET
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXRPAYNET
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000,000