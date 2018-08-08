XPX | XPX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XPX Hızlı Proje Tanıtımı
ProximaX, blockchain ve dağıtılmış defter teknolojisinin (DLT) gelişmiş bir uzantısıdır. Zengin bir hizmet ve protokol seti sunar ve güvenlik hizmetleri, içerik teslimi, depolama ve medya akışı için hepsi bir arada sürdürülebilir bir platform sağlayabilir. Kuruluşlar, maliyetli ve hataya açık olan merkezi bir mimarinin olumsuz etkilerinden kaçınmak için bu platformu kullanır.XPX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XPX Token MEXC'de
MEXC Borsası, XPX (XPX) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de XPX
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak XPX satın almak veya MEXC XPX ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için XPX tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen XPX vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıXPX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXPX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-08-08
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.009 USDT
Maksimum Arz9,000,000,000