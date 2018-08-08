XPX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ProximaX, blockchain ve dağıtılmış defter teknolojisinin (DLT) gelişmiş bir uzantısıdır. Zengin bir hizmet ve protokol seti sunar ve güvenlik hizmetleri, içerik teslimi, depolama ve medya akışı için hepsi bir arada sürdürülebilir bir platform sağlayabilir. Kuruluşlar, maliyetli ve hataya açık olan merkezi bir mimarinin olumsuz etkilerinden kaçınmak için bu platformu kullanır.