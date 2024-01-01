Proton | XPR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Proton Hızlı Proje Tanıtımı
XPR Network Blok Zinciri, hem tüketici hem de işletme için tasarlanmış, EOSIO'dan alınan temsil ile çatallı pay ispatı üzerine inşa edilmiş, birinci katman halka açık blok zinciri ve akıllı sözleşme platformudur. Son derece düşük gecikme süresi sağlarken, saniyede binlerce işleme ölçeklendirme için izin veren, kaynakları oldukça verimli kullanan bir zincirdir.Proton geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıXPR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXPR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz13,274,480,724