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XPR Network Blok Zinciri, hem tüketici hem de işletme için tasarlanmış, EOSIO'dan alınan temsil ile çatallı pay ispatı üzerine inşa edilmiş, birinci katman halka açık blok zinciri ve akıllı sözleşme platformudur. Son derece düşük gecikme süresi sağlarken, saniyede binlerce işleme ölçeklendirme için izin veren, kaynakları oldukça verimli kullanan bir zincirdir.