XPLA | XPLA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XPLA Hızlı Proje Tanıtımı
Xpla, merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) ve üst düzey geliştirici araçlarından oluşan canlı bir ekosisteme ev sahipliği yapan açık kaynaklı bir blok zinciridir. Xpla, çift harcama saldırılarına karşı sağlam ve 1/3'e kadar bir kümeye karşı toleranslı olan Bizans hata toleranslı (BFT) mutabakatına dayalı popüler bir blok zinciri motoru olan Tendermint'e dayanmaktadır. IBC ve COSMOS SDK aracılığıyla, Xpla blok zinciri diğer çeşitli zincirlerle kolayca bağlanabilir ve geliştirici dostu bir zincirdir.XPLA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıXPLA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXPLA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000