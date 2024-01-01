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Xpla, merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) ve üst düzey geliştirici araçlarından oluşan canlı bir ekosisteme ev sahipliği yapan açık kaynaklı bir blok zinciridir. Xpla, çift harcama saldırılarına karşı sağlam ve 1/3'e kadar bir kümeye karşı toleranslı olan Bizans hata toleranslı (BFT) mutabakatına dayalı popüler bir blok zinciri motoru olan Tendermint'e dayanmaktadır. IBC ve COSMOS SDK aracılığıyla, Xpla blok zinciri diğer çeşitli zincirlerle kolayca bağlanabilir ve geliştirici dostu bir zincirdir.